Bürglen Kantonspolizei Uri hebt Hanf-Indooranlage aus In Bürglen hat die Polizei Hanf, Marihuana und Haschisch sichergestellt. Auch Bargeld wurde bei einer Hausdurchsuchung gefunden. 17.10.2022, 16.11 Uhr

In Bürglen wird Hanf angebaut: Diesen Hinweis hat die Polizei aufgrund von Hinweisen erhalten. Deshalb durchsuchte die Polizei am vergangenen Donnerstag in Bürglen ein Haus. Dabei stellte die Polizei eine Hanf-Indooranlage, mehrere Kilogramm getrocknetes und teilweise bereits abgepacktes, portioniertes Marihuana, Haschisch sowie diverse Hanfpflanzen und mehrere tausend Franken Bargeld sicher. Eine verdächtige Person muss sich nun wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor der Staatsanwaltschaft Uri verantworten. (rem)