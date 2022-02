Bürglen Kleine Anfrage zu Bau und Aufrüstung von 5G-Antennen Landrat Alois Arnold-Fassbind möchte wissen, wie die Einsprachemöglichkeit zum Bau und Umbau von 5G-Antennen künftig geregelt ist. 27.02.2022, 16.08 Uhr

SVP-Landrat Alois Arnold-Fassbind. Archivbild: Urner Zeitung

In einer Kleinen Anfrage an den Regierungsrat bezieht sich der Bürgler Landrat Alois Arnold-Fassbind auf den Neu- und Umbau von 5G-Antennen im Kanton Uri. Diese seien in der Bevölkerung umstritten. Bei Bauplanauflagen würden die Gemeinden mit Einsprachen überhäuft. Dies könne beim Bau oder Umbau von 5G-Antennen zu grossen Verzögerungen führen.