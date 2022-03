Die Urner Schwingerveteranen treffen sich wieder

Bürglen Die Schwingerveteranen treffen sich wieder Die Schwingerveteranen-Vereinigung Uri hielt vergangene Woche wieder einmal – nach langer Zwangspause – ihr Jahresgedächtnis ab. 12.03.2022, 13.58 Uhr

Bei der Totenehrung in der Pfarrkirche Bürglen. Bild: PD

Nach einem schönen und würdigen Gedächtnis unter der Leitung von Pfarrer Bucheli und seinen Ministranten im Schwingertenue in der Pfarrkirche Bürglen trafen sich 32 Veteranen und Gäste im Restaurant Adler zur Tagung. Als Gäste durfte der Obmann Robi Indergand den Präsidenten vom Schwingklub Bürglen Bruno Gisler, den Präsidenten des Urner Kantonalen Schwingerverbands (UKSV) Josef Schilter und den Eidgenössischen Veteranenobmann Erwin Amacher begrüssen.

In seinem Jahresbericht liess der Obmann die letzten zwei Jahre nochmals Revue passieren, schreibt die Vereinigung in einer Mitteilung. 2020 mussten wegen der Pandemie sämtliche Anlässe abgesagt werden. So unter anderem das Gedächtnis, die Versammlung in Flüelen sowie alle Schwingfeste und der Chlaushock abgesagen. Ebenfalls wurde die Eidgenössische Veteranenversammlung zuerst auf 2021 und dann auf 2023 verschoben. Die Samichlausfeier vom 1. Dezember 2021 im Restaurant Krone in Erstfeld konnte die Vereinigung schliesslich wieder einmal durchführen. Der Anlass wurde gut besucht.

Positive Jahresabschlüsse trotz Corona

2020 konnten 19 Jubilare einen runden Geburtstag feiern. 2021 waren es zwölf Jubilare. Die Schwingerveteranen-Vereinigung Uri gratuliert allen Jubilaren nochmals recht herzlich, heisst es in der Mitteilung weiter.

In den vergangenen zwei Jahren musste die Schwingerveteranen-Vereinigung Uri von zwölf Schwingerveteranen für immer Abschied nehmen. Sie wurden mit der Fahne auf ihrem letzten Weg zum Grab begleitet.

Säckelmeister Ruedi Wyrsch, Eidgenössischer Obmann Erwin Amacher, Obmann Robi Indergand, Schryber Markus Imhof und Fähnrich Alois Walker (von links). Bild: PD

Zu den Finanzen konnte der Säckelmeister Ruedi Wyrsch von zwei positiven Jahresabschlüssen berichten. Unter dem Traktandum Wahlen wurden die Obmannschaft (Obmann Robi Indergand, Schryber Markus Imhof und Säckelmeister Ruedi Wyrsch), die Revisoren (Karl Kempf und Walter Baumann) sowie der Fähnrich (Alois Walker) einstimmig wiedergewählt. (pd)