Erfolgreicher Unterhaltungsabend der Oberstufenklassen Bürglen

Bürglen Montagsmaler, Linedance und «Moonwalk» im UV-Licht Der Unterhaltungsabend der zwei Klassen der 1. Oberstufe in Bürglen war ein voller Erfolg. Das Publikum wurde mit einem abwechslungsreichen Programm unterhalten. 07.04.2022, 14.28 Uhr

Bei den Aufführungen der Schülerinnen und Schüler kamen auch Spezialeffekte zum Einsatz. Bild: PD

Die Schülerinnen und Schüler der 1. Oberstufe haben am 1. April einen Unterhaltungsabend in der Aula Bürglen durchgeführt. Das Publikum, das zahlreich erschienen war, wurde mit einem kunterbunten Programm unterhalten: Tanzeinlagen, Gesang und Sketches folgten aufeinander. Durch das Programm führten zwei Schülerinnen mit viel Charme und Humor, heisst es in einem Bericht über den Abend.