«Osterklang» läuten in Bürglen die Karwoche ein

Bürglen Musikalischer Gottesdienst der besonderen Art: «Osterklang» läutet die Karwoche ein Der Bürgler Kirchenchor und das Orchester Camerata laden am

10. April zur musikalischen Andacht mit Werken aus Klassik und Romantik ein. Claudia Naujoks 06.04.2022, 15.51 Uhr

Der Palmsonntag stellt in der christlichen Tradition den Wendepunkt dar: von der Freude über den Einzug Jesu in Jerusalem zu Trauer und Schmerz über den weiteren Verlauf der Ereignisse in der Karwoche. Im Rahmen des Palmsonntagsgottesdienstes wechselt die Stimmung. Die Tücher werden vom Altar weggeräumt, Kerzen werden gelöscht, die Orgel verstummt und selbst die Glocken hören auf zu läuten. In der Auswahl der Orgelsolomesse in B-Dur von Joseph Haydn (1732–1809) und des «Stabat Mater» in

g-moll von Josef Gabriel Rheinberger (1839–1901) widerspiegelt sich diese Entwicklung.

Der Bürgler Kirchenchor und das Orchester Camerata unter der Leitung von Roman Walker will auf die Karwoche einstimmen. Bild: Claudia Naujoks (Bürglen, 31. März 2022)

Der mit knapp 40 Stimmen klanglich ausgeglichen besetzte Chor macht es sich mit den zwölf Orchestermitgliedern sowie Franziska Dahinden (Sopran), Sylvia Bendel (Alt), Nuno Santos (Tenor) und Stephan Rist (Bass) zur Aufgabe, den Anwesenden dieses Wechselbad der Gefühle nahezubringen. Die neue Form der musikalischen Andacht ist in der unsicheren Zeit der Pandemie entstanden, in der nicht mehr als 50 Mitfeiernde zugelassen waren. Dadurch war nicht dran zu denken, einen Gottesdienst mit Chor und Orchester gestalten zu können.

«Stabat mater» hat traurige Aktualität

Ausserdem hätte während der Planung niemand gedacht, dass das Thema durch die Ereignisse in der Ukraine nun noch eine weitere traurige Aktualität erhält. Vor allem das von verschiedensten Komponisten vertonte mittelalterliche Gebet «Stabat mater» holt eine in unserer vermeintlich heilen Welt vergessen geglaubte Leidensgeschichte einer Mutter ins Bewusstsein, die mitansehen muss, wie ihr Sohn sich opfert, in der Hoffnung, dadurch eine bessere, friedlichere Welt zu hinterlassen.

Aber es gab auch noch einen pragmatischen Grund für die Werkauswahl: Die Messe von Haydn ist beim Chor noch in Teilen präsent, sodass der Dirigent, Roman Walker, entschied, das Programm mit Rheinbergers «Stabat mater» zu erweitern, das der Chor vor zehn Jahren schon einmal gesungen hat und zur anwesenden Orchesterbesetzung passt. Da Roman Walker vor dem Hintergrund der Pandemie nicht wusste, wie oft er würde proben können, musste er sicherstellen, dass das Programm bewältigbar bleibt.

An den Feinheiten arbeiten

Diese weise Voraussicht bewährte sich schon in der Hauptprobe am Samstag, als sich der Chor trotz einiger Krankheitsfälle von einer äusserst präsenten Seite zeigte. Und so bringt der Dirigent alle Mitwirkenden auf einen Nenner, singt bei den Bässen zur Unterstützung mit, ersetzt den Solopart des erkrankten Solisten, feilt mit allen zusammen an Ausdruck und Dynamik und verleiht der Darbietung seinen Duktus. Wenn man ihm so zusieht, scheint es eine recht engagierte Angelegenheit zu sein. Einmal ruft er den Tenören zu, später begibt er sich zu den nebenan stehenden Bassisten. «Ich möchte den Mitwirkenden auch auf dem Weg zur Aufführung musikalische Erlebnisse vermitteln», sagt Walker mit leuchtenden Augen. «Aber bei der Generalprobe und später bei der Andacht reduziert sich mein Aufwand zusehends.» Dann könne man viele Passagen dank einer soliden Verinnerlichung einfach laufen lassen.

Sopran- und Tenorstimmen gesucht Im Oktober 2022 führt der Bürgler Kirchenchor in Uri und in Zürich das Mozart-Requiem auf. Zur Ergänzung des Chores sind noch zwei Sopran- und drei Tenorplätze offen. Interessierte können sich bei Roman Walker per E-Mail an roman.walker@bluewin.ch oder telefonisch unter 079 912 62 25 melden. (cna)

Laufen lassen kann man auch wieder das Getränk in die vom Singen trocken gewordene Kehle im Restaurant Adler, was für den Bürgler Chor besonders erfreulich sei, erzählt Walker. «Denn wenn du Donnerstagabend zusammen musizierst und dich nach der Probe nicht zusammenfinden kannst, hast du ein Problem.» Zudem habe der Wirt einen Kaiserschmarrn auf der Speisekarte, der köstlich sei und ein kulinarisch-chorisches Highlight darstelle.