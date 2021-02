Bürglen Postleitzahl soll geändert werden: Betroffene Firmen sind sauer Es sorgt für Verwirrung: Bürgler Boden, aber Altdorfer Adresse. Der Gemeinderat will das ändern und die Anschrift vereinheitlichen. Nun wehren sich Firmen gegen diese Pläne. Sie fürchten einen «Imageschaden». Anian Heierli 05.02.2021, 05.00 Uhr

Der Ärger ist gross, obwohl nichts entschieden ist. Der Gemeinderat von Bürglen spielt mit dem Gedanken, für einen Teil des Dorfs die Postanschrift zu ändern – von 6460 Altdorf auf 6463 Bürglen. Diese Idee stösst Firmen, die von der Änderung betroffen wären, sauer auf. Sie sprechen von «unnötigen Kosten» und «Imageschaden». Man fühle sich schon als Bürgler, habe aber seit jeher eine Altdorfer Adresse und wolle diese behalten. Wie kam es dazu?

Wer im unteren Teil der Gemeinde lebt, besitzt als Anschrift 6460 Altdorf, obwohl der Boden zu Bürglen gehört und auch hier Steuern gezahlt werden. Die Sonderlösung existiert seit der Einführung der Postleitzahl im Jahr 1964. Damals machte die Regel Sinn, weil der Altdorfer Pöstler den unteren Teil Bürglens bediente. Doch heute ist das überholt.

Rund 1000 Einwohner der Gemeinde Bürglen – wie hier in der Langmattgasse – haben die Postleitzahl von Altdorf.



Bild: Urs Hanhart (Bürglen, 20. November 2020)

Der Gemeinderat startete eine Bürger-Umfrage, die zeigen soll, ob die Idee ankommt. Die Begründung:

«In zu vielen Fällen stimmt die Adresse nicht mit der Zugehörigkeit zur Wohn- und Standortgemeinde überein.»

Das führe zu Missverständnissen. Die Umfrage läuft bis zum 8. Februar. Gleichzeitig betonte der Gemeinderat, dass die neue Postleitzahl keine Abstimmung braucht, weder an der Urne noch an der Versammlung. Diese Aussage stösst betroffene Firmen vor den Kopf.

Maler Mario Schuler fordert mehr Mitspracherecht

«Es ist schade, dass der Gemeinderat alleine darüber entscheiden kann», sagt Mario Schuler, Präsident des Gewerbevereins Bürglen. Für ihn gehört die neue Postleitzahl vors Stimmvolk. Von der Änderung wäre Schuler direkt betroffen. Nicht als Privatperson, aber als Geschäftsmann. Er besitzt den Malerbetrieb R. & M. Schuler GmbH am Bürglergrund 18 in 6460 Altdorf – seine Adresse ist also geradezu Paradebeispiel für das Dilemma der Gemeindezugehörigkeit und der Postanschrift.

Maler Mario Schuler wünscht sich, dass an der Urne über die Adressänderung entschieden wird. Bild: Anian Heierli (Bürglen, 29. Januar 2021)

Er erklärt: «Bei einer Änderung müsste ich das Briefpapier und die Couverts neu drucken.» Auf dem Firmenlogo und den Fahrzeugen stünde die Postleitzahl zum Glück nicht. «Das Logo zu ändern, würde deutlich teurer werden», sagt er. Der administrative Aufwand hält sich für ihn deshalb in Grenzen:

«Ich müsste der Stammkundschaft halt meine neue Adresse mitteilen.»

Was ihn dagegen mehr stört, ist der Imageschaden. «Seit Jahren sind wir unter Altdorf gelaufen», so Schuler. «Ich habe immer allen Kunden und Lieferanten gesagt, mein Geschäft ist in Altdorf in der Nähe vom Strassenverkehrsamt.» Das sei so in den Köpfen der Leute. Er hatte auch Kontakt mit benachbarten Firmen. Der Tenor sei einheitlich: «Das betroffene Gewerbe ist gegen die geplante Änderung der Postleitzahl.»

«Gewerbeverein muss aktiv werden»

«Innerhalb des Gewerbevereins sind die Reaktionen dagegen zurückhaltender», sagt Präsident Schuler. «Firmen, die nicht direkt betroffen sind, interessieren sich kaum für die Änderung.» Dennoch überlegt sich der Vorstand gegenwärtig, wie man reagieren soll. Ein entsprechendes Schreiben an Mitglieder sei raus. Für Schuler als Präsident steht jedenfalls fest:

«Der Gewerbeverein muss aktiv werden.»

Auch Daniel Musch, Geschäftsführer der Carrosserie Musch GmbH, ist wenig begeistert von der angestrebten Änderung der Postadresse. «Für mich als Unternehmer wäre das eine Katastrophe», sagt er. «Meine Lieferanten-Kette wäre betroffen.» Seine Sorge:

«Die Zubringer wissen künftig nicht mehr, wo ich bin und wohin sie liefern müssen.»

Auch er findet es bedenklich, dass der Gemeinderat diesen Entscheid selbst treffen will: «Das gehört an der Urne entschieden.» Die Umfrage habe er bereits ausgefüllt.

Anwohnerin spricht von unnötigen Kosten

«Die Zugehörigkeit zur Gemeinde definiert sich aus meiner Sicht nicht über die Postleitzahl», sagt Martina Bomatter, Inhaberin des Online-Shops für Kinderkleider billybean.ch. Sie wäre ebenfalls von der Änderung betroffen – als Geschäftsfrau und als Privatperson.

Bomatter kann sich nicht vorstellen, «dass es jemanden interessiert, ob 63 oder 60 am Schluss steht. Dadurch entsteht für die Gemeinde nur ein administrativer Aufwand, der Kosten verursacht und den es nicht braucht.» Auch sie hätte zusätzlichen Aufwand, wenn sie diversen Stellen ihre neue Anschrift mitteilen müsste.

Gemeindepräsidentin: «Steht Bürglen für ein schlechtes Image?»

Luzia Gisler, Gemeindepräsidentin von Bürglen, begrüsst eine einheitliche Postleitzahl. Bild: PD

Die Bürgler Gemeindepräsidentin Luzia Gisler hält dagegen. Die Postleitzahl 6460 Altdorf innerhalb der Gemeinde Bürglen sei verwirrend und irreführend. Sie sagt:

«Seitens der Bevölkerung sind wir seit Jahren mit dieser Problematik konfrontiert.»

Der Gemeinderat wisse von Fällen, bei denen es zu Verwechslungen, falschen Zulieferungen, falschen Statistiken, irreführenden Auskünften und finanziellem Mehraufwand bei Massenversendungen gekommen sei.

«Dass aus der Postleitzahl 6463 Bürglen ein Imageschaden erwachsen soll, können wir nicht nachvollziehen», so Gisler. Etwas überspitzt fragt sie: «Steht denn die Gemeinde Bürglen für ein schlechtes Image?» Sie erklärt, weshalb es keine Abstimmung braucht:

«Gemäss unseren Vorabklärungen bei der Justizdirektion Uri könnte die Angelegenheit vom Gemeinderat initiiert werden.»

Das sei einer der Gründe, weshalb man sich im Vorfeld für die Umfrage entschlossen hat.

Der Gemeinderat erklärt, was aus seiner Sicht für eine Änderung spricht: Die Adresse stimmt mit der Standortgemeinde überein, Verwechslungen werden vermieden, eine historische Teilung wird bereinigt, die Adresse ist ein wichtiger Identifikationsfaktor, das kommunale Gemeinschaftsempfinden werde verbessert und Zuzüger würden oft glauben, das betroffene Gebiet gehöre zu Altdorf. Abschliessend stellt Präsidentin Gisler klar:

«Wir erhalten auch viele positive Rückmeldungen von betroffenen Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Gewerbebetrieben.»