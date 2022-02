Bürglen Rollerfahrerin bei Kollision mit Auto verletzt Eine Rollerfahrerin ist auf der Klausenstrasse von einem nicht vortrittsberechtigten Auto angefahren worden. Die 16-Jährige musste vom Rettungsdienst in Spitalpflege verbracht werden. 20.02.2022, 12.48 Uhr

An dieser Kreuzung ereignete sich der Unfall. Bild: Google Maps

Am Freitag, 18. Februar, kurz vor 19.00 Uhr, war ein Autofahrer auf der Obriedenstrasse in Bürglen unterwegs und wollte in die Klausenstrasse einbiegen. Wie die Kantonspolizei Uri am Sonntag mitteilte, übersah der 24-jährige Lenker nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler eine vortrittsberechtigte Rollerfahrerin, die auf der Klausenstrasse in Richtung Spiringen fuhr.