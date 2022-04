Bürglen Schüler profitieren von Sprach-Austauschprojekt Im Zusammenhang mit dem Französischunterricht fördert Uri den Austausch mit der Romandie. Nun ist aus virtuellen ein physisches Treffen geworden. Urs Hanhart 04.04.2022, 18.04 Uhr

In drei Zimmern der Oberstufe Bürglen ist am Montag bunt durcheinander Deutsch und Französisch gesprochen worden. Dies deshalb, weil im Rahmen eines Austauschprojekts 28 Oberstufenschülerinnen und -schüler aus Echallens VD zu Besuch im Tellendorf weilten. Bisher hatten die jungen Urner und Waadtländer nur virtuell oder durch Briefwechsel Kontakt untereinander. Es kam also am Montag zum ersten physischen Treffen.

Um das Eis etwas zu brechen und die Kennenlernphase zu erleichtern, führte Patrick Brand, Lehrer an der Kreisschule Spiringen, zunächst einige Spiele durch. So mussten sich die Schüler nach ihrer Körpergrösse, nach ihrer Schuhgrösse und schliesslich auch noch nach der Anzahl Geschwister einreihen. Danach folgte ein kleines «Vier gewinnt»-Turnier. Zum Abschluss des Programms stand noch ein Rundgang in Bürglen auf dem Programm, wobei die einheimischen Schüler den Gästen die Sehenswürdigkeiten zeigten, dazu Erläuterungen abgaben sowie allfällige Fragen beantworteten.

Lehrer Patrik Brand veranstaltete Spiele, um das Eis zu brechen. Bild: Urs Hanhart (Bürglen, 4. April 2022)

Lorine Imholz (vorne links) aus Bürglen und Mattia Barone aus Echallens (vorne rechts), hier beim «Vier-gewinnt»-Spiel, konnten sich auf Anhieb gut verständigen. Bild: Urs Hanhart (Bürglen, 4. April 2022)

Lorine Imholz aus Bürglen und Mattia Barone aus Echallens, beide 15-jährig und in der dritten Oberstufe, traten in der ersten «Vier-gewinnt»-Runde gegeneinander an. Dabei konnten sie sich schon gut verständigen. Imholz sagte: «Ich finde dieses Austauschprojekt sehr interessant. Es ist sehr schön, dass wir uns nach dem virtuellen Kontakt nun auch richtig treffen dürfen. Ich freue mich darauf, neue Leute kennen zu lernen und dabei gleichzeitig mein Französisch aufzubessern. Das ist wirklich eine gute Sache, zumal Fremdsprachen zu meinen Lieblingsfächern gehören.» Ihr Spielpartner pflichtete ihr bei: «Mein Deutsch ist noch nicht so gut. Heute kann ich sicherlich vom Austausch profitieren, so hoffe ich zumindest. Zudem bin ich zum ersten Mal im Kanton Uri. Es gefällt mir sehr gut hier.»

Die Schülerinnen fanden beim ersten Kennenlernen schnell einen guten Draht zueinander. Bild: Urs Hanhart (Bürglen, 4. April 2022)

Alle haben eine Partnerklasse gefunden

Seit dem Schuljahr 2020/2021 arbeitet die kantonale Austauschverantwortliche, Yaelle Dällenbach, daran, die Schulen bei der Stärkung des Austauschs im Rahmen des Französischunterrichts zu unterstützen. Sie ist in der französischsprachigen Schweiz aufgewachsen und nun seit zwei Jahren im Amt. In dieser Zeit konnte sie für sämtliche Französisch-Klassen der zehn Urner Oberstufenzentren und für die Klassen des Untergymnasiums der Kantonalen Mittelschule Uri je eine Partnerklasse vermitteln. Da die Schulen in der Romandie mehrheitlich deutlich grösser sind als die Urner Schulen, reichten dafür zwei Westschweizer Schulen, nämlich jene in Echallens und in Farvagny im Kanton Freiburg.

«Ziel der Förderung der Austauschaktivitäten ist eine Steigerung der Motivation bei den Schülerinnen und Schülern sowie damit verbunden eine Verbesserung der Französischkompetenzen», sagte Dällenbach. «Vorgesehen ist, dass alle Schülerinnen und Schüler der kommunalen Oberstufenzentren sowie des Untergymnasiums der Kantonalen Mittelschule mindestes zweimal pro Jahr ein Produkt in die Romandie schicken und im Gegenzug etwas von dort erhalten. Weiter sollen jede Schülerin und jeder Schüler einmal im Verlauf der Oberstufe sich physisch mit Gleichaltrigen aus der Westschweiz treffen können. Basis für diese Aktivitäten ist ein Austauschkonzept, das jede Schule erstellt hat.» Mit «Produkt» meinte sie Briefe, Filme, Mails, Powerpoint-Präsentationen, Poster oder Rezepte.

Budget für Austauschprojekte verdoppelt

In Uri laufen schon seit geraumer Zeit Bemühungen im Zusammenhang mit dem Französischunterricht. 2018 beschloss der Erziehungsrat den Projektauftrag «Konkrete Massnahmen zur Verbesserung des Französischunterrichts im Kanton Uri». Daraufhin wurde eine Erhöhung der Wochenlektionen für Französisch beschlossen, ein neues Lehrmittel eingeführt, das Pensum für die kantonale Austauschverantwortliche angehoben und das Budget für die Unterstützung von Austauschaktivitäten und -projekten verdoppelt – auf jährlich 8000 Franken.

Nebst dem Austauschtreffen zwischen Bürglen und Echallens gibt es in diesen Tagen noch ein weiteres Austauschprojekt: Zwischen den Schulen Schattdorf, Erstfeld, Flüelen und Urner Oberland sowie der Schule Farvagny findet eine freiwillige Austauschwoche statt. Insgesamt 23 Schülerinnen und Schüler aus den Urner Gemeinden nehmen in der einen Hälfte der Zeit eine Partnerschülerin oder einen Partnerschüler aus der Westschweiz bei sich auf. In der anderen Hälfte begleiten sie die Partnerschülerin oder den Partnerschüler in die Romandie.