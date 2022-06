Bürglen SRK Uri ehrt 20 langjährige Mitarbeitende und Freiwillige An der Mitgliederversammlung bekamen die Anwesenden Einblick in die Tätigkeit der Mitarbeitenden und Freiwilligen des vergangenen Jahres. Der Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt. 02.06.2022, 12.00 Uhr

Der Vorstand des SRK Uri mit den Geehrten. Bild: PD

Präsident Marzio Medici konnte an der Mitgliederversammlung des Kantonalverbands Uri des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK Uri) über 50 Mitarbeitende, Freiwillige und Mitglieder begrüssen. Ein besonderer Willkommensgruss ging an Roland Hartmann (Generalsekretär der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion), Miriam Christen-Zarri (Gemeinderätin Bürglen), Maria Egli (Hilfswerk der Kirchen Uri), Kurt Strehler (SRK Asyl- und Flüchtlingsdienst Uri), Andrea Echser (Samariterverband Uri), Sara Ineichen (SLRG Uri) sowie Ehrenmitglied Benedikt Bauer.

Die Jahresberichte der Geschäftsleiterin Marika Aschwanden und der Bereichsleiterinnen gaben einen bemerkenswerten Einblick in das vielseitige Wirken des SRK Uri, heisst es in einem Bericht über die Versammlung. Mit 270 Stellenprozenten werden fünf Teilzeitangestellte sowie 20 Mitarbeitende im Stundenlohn mit total 130 Stellenprozenten beschäftigt. Die grösste Ressource sind die 75 Freiwilligen, die ihre Dienste dem SRK Uri zur Verfügung stellen.

563 Stunden geschenkt

Per 31. Dezember 2021 waren 164 Rotkreuz-Notruf-Systeme installiert. Diese bieten älteren Menschen grösstmögliche Sicherheit rund um die Uhr, um selbstständig und unabhängig in der vertrauten Umgebung zu leben. Der Rotkreuz-Fahrdienst ermöglicht betagten, behinderten und kranken Menschen Fahrten zum Arzt oder zu Therapien ins Spital. 45 freiwillige Fahrerinnen und Fahrer haben insgesamt 409’680 Kilometer zurückgelegt – das entspricht ungefähr der Entfernung von der Erde bis zum Mond. Mit 13’359 km war auch das Rollstuhlfahrzeug stark ausgelastet.

21 motivierte Freiwillige vom Besuchs- und Begleitdienst haben ältere, alleinstehende Menschen besucht oder gingen mit ihnen spazieren. Gesamthaft haben sie 563 Stunden an 20 Klientinnen und Klienten geschenkt.

Im Entlastungsdienst für pflegende Angehörige wurden im Jahr 2021 1434 Entlastungsstunden bei 19 Klientinnen und Klienten von neun Mitarbeiterinnen geleistet. Das SRK Uri kann mit dieser Dienstleistung dazu beitragen, dass ältere, kranke oder behinderte Menschen so lange als möglich zu Hause wohnen können. Im August 2021 startete neu die Dienstleistung «Kinderbetreuung zu Hause». In den fünf Monaten leisteten drei Mitarbeiterinnen rund 130 Einsatzstunden.

Blumengrüsse am «Tag der Kranken»

Im letzten Jahr wurden zwei Lehrgänge «Pflegehelfer/-in SRK» mit total 16 Teilnehmenden durchgeführt. An 14 verschiedenen Kursen nahmen 118 Personen teil. Am 2. Dezember 2021 erhielt das Kurswesen erneut das eduQua-Zertifikat.

Am 7. März, dem «Tag der Kranken» verteilte das SRK Uri in Zusammenarbeit mit der Spitex Uri Blumengrüsse in verschiedene Institutionen sowie an Personen, die zu Hause gepflegt werden. Mit der Aktion «2x Weihnachten» wurden knapp zwei Tonnen lang haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel an Einwohner- und Kirchgemeinden sowie Institutionen verteilt. Die Weiterleitung an bedürftige Personen in Uri wurde von dort aus organisiert. Die mobile Informationsstelle – «SRK-Infobus» – war während je zwei Wochen im Frühling und Herbst zu 22 Standorten im Kanton Uri unterwegs.

Jahresrechnung schliesst mit Gewinn ab

Alle vorgeschlagenen Personen zur Wiederwahl für den Vorstand wurden von den Anwesenden bestätigt: Marzio Medici als Präsident, Jeannette Oderbolz als Vizepräsidentin, sowie die beiden Mitglieder Céline Huber und Thomas Gasser. Sie wurden einstimmig für eine weitere vierjährige Amtszeit gewählt.

In der Jahresrechnung 2021 resultiert ein Gewinn von 49’410 Franken. Für das laufende Jahr wird ein Verlust von 37’800 Franken budgetiert. Als Träger des Zewo-Zeichens rechnet das SRK Uri nach Swiss Gaap Fer 21 ab.

In den beiden letzten Jahren fand keine Mitgliederversammlung statt, deshalb konnten 20 langjährige Mitarbeitende und Freiwillige geehrt werden. Mit einem Geschenk als Wertschätzung und Anerkennung wurde ihnen für ihre Treue zum SRK Uri gedankt. (pd/cn)