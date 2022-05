Urner Turnerinnen gelingt Auftakt in die SM-Qualifikation

Bürglen Urner Turnerinnen gelingt Auftakt in die Schweizer-Meisterschafts-Qualifikation Beim Grätu-Cup in Gränichen holten die Turnerinnen des Getu Bürglen Top-Ten-Platzierungen und gute Noten. 13.05.2022, 13.18 Uhr

Anstelle eines selbstgekochten Muttertagsessens machten die aktiven Turnerinnen vom Getu Bürglen ihre Mütter am Sonntag mit gelungenen Übungen am Grätu-Cup in Gränichen stolz. Dieses Jahr stehen die Chancen auf eine Durchführung der Schweizer Meisterschaften wieder gut, der Grätu-Cup fliesst als erster Wettkampf in die Qualifikation ein.

Turnerinnen der Kategorie 5. Bild: PD

Zuerst starteten die K5-Turnerinnen am Boden ihren Wettkampf. Catrina Deplazes glückte der Auftakt mit soliden 9,00 Punkten. An den Ringen konnte sie nachdoppeln und erhielt für ihre Übung eine 9,35. Valeria Gamma (9,25) und Livia Arnold (9,15) durften sich ebenfalls über ihre Leistungen freuen. Der Sprung gelang Luisa Gamma am besten, 9,15. Livia Arnold und Valeria Gamma durften sich mit je 9,05 Punkten ebenfalls gute Noten notieren lassen. Am Reck bestätigte Catrina Deplazes ihre Konstanz und schloss den Wettkampf mit 9,40 Punkten ab. Auch Laura Baumann gelang eine hervorragende Übung, ebenfalls 9,40. Livia Arnold rundete die gute Leistung mit 9,15 ab.

Podest ganz knapp verpasst

Am Ende fehlten Catrina Deplazes mickrige 0,05 Punkte fürs Podest, trotzdem freute sie sich auf Rang 4 über die Auszeichnung. Valerie Gamma, Livia Arnold und Laura Baumann durften im 128-köpfigen Teilnehmerfeld ebenfalls eine Auszeichnung entgegennehmen.

In der Kategorie 6 gelang der Start an den Ringen nicht wunschgemäss. Am Sprung zeigten Muriel Schuler und Yara Baumann je zwei hohe Sprünge und erhielten mit 9,25 und 9,025 Punkten gute Durchschnittsnoten. Am Reck konnten die Trainingsleistungen zwar abgerufen werden, die Benotung fiel dennoch streng aus. Muriel Schuler konnte sich 9,00 und Michelle Baumann 8,85 Punkte notieren lassen. Am Schlussgerät Boden zeigten alle drei eine Tempobahn mit Flic-Flac. Muriel Schuler gelang sie am saubersten, Note 8,90. Mit Schlussrang 9 durfte sie so am Ende die begehrte Auszeichnung entgegennehmen.

Teamspirit bei den ältesten Turnerinnen

Die Turnerinnen der Kategorie 7 und Damen durften den Wettkampf zeitgleich und am selben Gerät bestreiten, somit war der Teamspirit des Trainings doppelt spürbar. Der Start am Reck gelang den Damen besser. Bianca Volken erhielt mit 9,05 die beste Note, dicht gefolgt von Julia Müller mit 9,00 Punkten. Am Boden konnten die Damen ihre konstante Teamleistung fortsetzten. Bianca Volken erhielt für ihre elegante Übung 9,30. Viviane Kempf und Delia Volken konnten sich mit 9,25 und 9,15 gegenüber letztem Wettkampf deutlich steigern. Die K7-Turnerinnen zeigten technisch anspruchsvolle Übungen. Desirée Zgraggen gelang diese eindrücklich und sie wurde mit hohen 9,40 Punkten belohnt. Chiara Gisler erzielte mit sauberem Vorwärtssalto 9,15 Punkte.

Turnerinnen der Kategorien 6, 7 und Damen. Bild: PD

Nach längerer Auszeit startete Marina Zgraggen zu ihrem ersten Wettkampf, umso beeindruckender war ihre schwungvolle Tempobahn mit gestrecktem Rückwärtssalto (8,80). An den Ringen waren die Noten insgesamt tief. Umso wichtiger; die Spannung und eine gute Schwungsteigerung. Im KD gelang dies Bianca Volken hervorragend sie und wurde mit der hohen Note 9,40 belohnt. Auch Julia Müller zeigte eine rhythmische Übung, 9,20. Chiara Gisler (K7) konnte sich diesen Leistungen anschliessen und freute sich über 9,00 Punkte. Beim Schlussgerät Sprung fehlt es den Damen noch an Höhe und einer aktiven Öffnungsphase, weshalb alle vier unter 9,00 Punkten blieben. Obwohl den K7- Turnerinnen die Sprünge nicht ganz wunschgemäss gelangen, konnten sie im starken Teilnehmerfeld mithalten. Desirée Zgraggen und Chiara Gisler erzielten mit 8,78 und 8,75 beinahe den gleichen Durchschnitt ihrer zwei Sprünge. Beim Rangverlesen KD durften Bianca Volken als 5. und Julia Müller als 11. die Auszeichnung abholen. Im K7 gab es ebenfalls zwei Auszeichnungen, Chiara Gisler, Rang 6 und Desirée Zgraggen, Rang 10. (pd/RIN)