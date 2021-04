Medizinische Versorgung Bürglen verliert Arztpraxis – die Ärzte der Bristenpraxis helfen Die Hausarztpraxis im Dorf kann aus personellen Gründen nicht mehr weiterbetrieben werden. Die hausärztliche Versorgung in Bürglen und im Schächental ist aber weiterhin gewährleistet. Markus Zwyssig 13.04.2021, 16.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Arztpraxis in Bürglen muss schliessen. Nach der Pensionierung von Hausarzt Toni Moser und weil nun auch Hausarzt Thomas Arnold in den Ruhestand tritt, kann der Standort aus personellen Gründen nicht mehr von der Bristenpraxis weiter betrieben werden. «In den zwei Jahren seit der Übernahme ist es uns nicht gelungen, für den Standort Bürglen eine nachhaltige Lösung zu finden», sagt Hausarzt Reto Kummer, der zusammen mit Hausarzt Sandro Waser in der Praxis in Bürglen gearbeitet hat. Zuvor hatten bereits Thomas Arnold und Toni Moser zehn Jahre einen Nachfolger gesucht – jedoch erfolglos.

Die Arztpraxis in Bürglen wird aufgelöst. Im Bild: Reto Kummer bei einem Ultraschall-Untersuch am Handgelenk. Bild: Florian Arnold / Urner Zeitung

«Junge Ärzte wollen mehrheitlich in einem grösseren Team und nicht in einer Einzel- oder Doppelpraxis arbeiten», erklärt Reto Kummer. Die Doppelpraxis von Toni Moser und Thomas Arnold sei zu ihrer Zeit sehr fortschrittlich gewesen. Inzwischen hätten sich aber die Zeiten gewandelt. «Bereits in der Ausbildung der Ärzte wird heute vermehrt auf Teamarbeit gesetzt.» Dadurch werde der Austausch untereinander vereinfacht. Eine Gruppenpraxis bietet den Vorteil, die Arbeitszeiten flexibler zu gestalten. Rund 70 Prozent der Medizinstudenten sind Frauen, die meistens dann später auch in Teilzeit arbeiten wollen.

Hausärztliche Versorgung im Gosmergartä und schulärztliche Untersuche gewährleistet

Die Bristenpraxis kann die Lücke, die mit der Pensionierung von Thomas Arnold entsteht, personell nicht schliessen. Daher muss die Praxis in Bürglen auf Mitte Juli geschlossen werden. Damit gibt es im Schächental in Zukunft keine Arztpraxis mehr. Die Ärzte der Bristenpraxis versprechen jedoch, für die hausärztlichen Belange der Bewohner des Alters- und Pflegheimes Gosmergartä zu sorgen und auch weiterhin die schulärztlichen Untersuche der Gemeinden Bürglen, Spiringen und Unterschächen zu übernehmen. Ein Hintertürchen für den Praxisstandort behält man sich zudem offen. «Sollten sich in nächster Zeit neue personelle Möglichkeiten für Bürglen ergeben, wären wir von der Bristenpraxis bereit, die Situation neu zu beurteilen.» Zudem steht die Idee im Raum, ein Praxistaxi anzubieten, welches Patienten in Bürglen abholt und wieder nach Hause bringt, oder im Gosmergartä tageweise Sprechstunden anzubieten.

Reto Kummer in der Arztpraxis in Bürglen. Bild: Florian Arnold

Gruppenpraxis mit Urner Fachkräften respektive Ärzten, die hier wohnen

Die Bristenpraxis, welche ihre Räumlichkeiten im Winterberg in Altdorf betreibt, ist gut unterwegs, erklärt Reto Kummer: «Innerhalb von fünf Jahren ist es gelungen, sieben neue, im Kanton Uri wohnhafte Hausärzte zu gewinnen.» Die Gruppenpraxis in Altdorf wird nicht von einer externen Firma, sondern von den beteiligten Ärzten selber geführt. «Die Ärzte sind zuerst angestellt und werden dann Teilhaber.» Zudem identifizieren sich alle mit dem Kanton, weil sie selber Urner sind, oder hier leben. «Das schafft entsprechende Verbindlichkeiten und alle beabsichtigen auch hierzubleiben.»

Dank neuer Ärztinnen können alle Bürgler Patienten weiter betreut werden

Reto Kummer sieht die breite Altersstruktur der Hausärzte der Gruppenpraxis – neben all den anderen Praxismodellen im Kanton Uri – als Teil der Lösung für eine nachhaltige hausärztliche Versorgung der Urner Bevölkerung. Für den Standort Altdorf konnten mit Wiebke Gulden-Sala und Cornelia Simmen zwei neue Hausärztinnen ins Team der Bristenpraxis integriert werden. «Dadurch haben wir die Kapazität, sämtliche Patienten der Hausarztpraxis Bürglen, welche bisher von Thomas Arnold begleitet wurden, weiter zu betreuen», so Reto Kummer.

Die bisher in Bürglen behandelten Patienten, welche es wünschen, können sich für die nächste Konsultation direkt in der Bristenpraxis in Altdorf melden. Die Patientendossiers sind dort bereits elektronisch verfügbar. In der Bristenpraxis besteht freie Arztwahl, aber auch für Kontinuität in der Betreuung ist gesorgt. «Jeder Patient hat seinen Hausarzt», betont Reto Kummer. Bei einem dringenden ärztlichen Anliegen könne aber auch ein anderer Arzt aus dem Team der Bristenpraxis aushelfen. Zudem bietet die Gemeinschaftspraxis den Vorteil, dass diese von Montag bis Samstagmittag geöffnet ist.

Patienten, welche in eine andere Praxis wechseln möchten, können Ihre Patientendossiers in der Hausarztpraxis in Bürglen nach telefonischer Anmeldung zu den gewohnten Öffnungszeiten abholen.