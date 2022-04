Jahreskonzert in Bürglen: Vom kühlen Norden in den heissen Süden

Bürglen Vom kühlen Norden in den heissen Süden: Das Jahreskonzert des Musikvereins Bürglen verspricht viel Abwechslung Probe-Endspurt für den Musikverein Bürglen: Am Samstag erklingt in der Aula Bürglen das Jahreskonzert. 26.04.2022, 11.16 Uhr

Der Musikverein Bürglen unter der Leitung von Christian Simmen bereitet sich auf das Jahreskonzert vom 30. April vor. Bild: PD

Im Gegensatz zu den vorangegangenen zwei von der Coronapandemie dominierten Jahren konnte der Musikverein Bürglen das erste Halbjahr 2022 planmässig in Angriff nehmen. An 14 Probeabenden sowie an einem Probeweekend wurde das Repertoire für das Jahreskonzert einstudiert, zwei weitere Proben folgen noch bis zum Auftritt vom Samstag, 30. April, in der Aula Bürglen. Und das attraktive Programm hat es in sich, wie der Musikverein Bürglen in seiner Mitteilung schreibt: Insgesamt elf Stücke werden dem Publikum unter der musikalischen Leitung von Christian Simmen präsentiert. «Thematisch geht es vom Norden via Osten in den Süden», heisst es weiter.

Das Konzertprogramm beginnt geografisch im Norden, genauer in Alaska. Die Eröffnungsfanfare «Northwind» von Carl Strommen fängt die Kraft der Natur in diesem abgelegenen Teil Amerikas ein.

«Cliffs of Moher» als Herausforderung

Das zweite Stück widmet sich den höchsten Steilklippen Europas, den «Cliffs of Moher» an der Südwestküste Irlands. Im gleichnamigen Stück hat sich der Schweizer Komponist Mario Bürki von eingängigen irischen Melodien inspirieren lassen – eine musikalische Herausforderung für die Mitglieder des MV Bürglen. Weiter geht es mit der lebhaften und abwechslungsreichen Komposition «A Huntingdon Celebration» von Philip Sparke. Bei diesem Werk kann sich das Orchester von seinen vielen Seiten präsentieren. Das Stück «Let The Spirit Soar» von James Swearingen wiederum ergibt mit einer Kombination aus fliessenden Melodien und üppigen Harmonien eine schöne Klangfülle, und mit «Wings To Fly» von Thomas Doss kommt eine Prise Pädagogik ins Konzertprogramm. «In den erhabenen, abwechslungsreichen und schönen Abschnitten geht es um Themen wie Freundschaft, Enttäuschungen, Werte und Ziele», schreibt der MV Bürglen.

Viele Abende und ein Probeweekend hat der Musikverein investiert, um ein vielfältiges Konzert zu präsentieren. Bild: PD

Abgeschlossen wird der erste Konzertteil mit dem «March-Chagu-Chagu» des japanischen Komponisten Satoshi Yagisawa. Dabei vermischen sich japanische Volksmusik und Marschmusik zu einem exotischen Hörerlebnis.

Von Pixar-Filmmusik bis Lady Gaga

Der zweite Konzertteil widmet sich der Film- und Unterhaltungsmusik. Gestartet wird mit John Williams beeindruckender und majestätischer Musik zum Film «Seven Years In Tibet» aus dem Jahr 1997. Es folgt ein von Philip Sparke zu einem Medley verarbeiteter Soundtrack aus dem Film «Brave» («Merida- Legende der Highlands») des oscarprämierten Filmmusikers Patrick Doyle.

Schliesslich widmet sich das Konzert zwei grossen Persönlichkeiten der Rock- und Popmusik. In «The Cream Of Clapton» werden balladenhafte Melodien und fetzige Rocksongs des irischen Sängers Eric Clapton vereint. Dasselbe gilt für das Stück «Lady Gaga In Concert», das einen Querschnitt durch die Songs der einzigartigen Performerin Lady Gaga zeigt. Begann das Konzert im kühlen Norden, endet es mit heissen südlichen Rhythmen. Offizieller Konzertschluss bildet der Latin-Standard «St.Thomas» von Sonny Rollins in einer Bearbeitung von Michael Brown. (pd/RIN)

Das Jahreskonzert des Musikvereins Bürglen vom Samstag, 30. April, in der Aula Bürglen beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei (Kollekte).