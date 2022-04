Bürglen Zahltag für die Urner Alpin-Rennfahrer Die Siegerinnen und Sieger der drei Imholz-Sport-Cups haben ihre Preise entgegennehmen dürfen. Josef Mulle 25.04.2022, 15.43 Uhr

Die Räumlichkeiten im Sporthaus Imholz in Bürglen platzten vergangene Woche aus allen Nähten, denn Hans-Ueli Imholz hatte zusammen mit dem Cupverantwortlichen des Urner Skiverbandes, Edi Arnold, zur Preisverteilung der diesjährigen Cup-Wettbewerbe Alpin eingeladen. Imholz war es vorbehalten, im Namen des Sponsors Imholz Sport AG die junge Sportlerschar sowie dazugehörende Eltern, Trainer und Betreuer zum eigentlichen Saisonschluss-Event zu begrüssen. Er gab seiner Freude Ausdruck, dass seine Firma trotz der vergangenen schwierigen Pandemiejahre das Sponsoring gegenüber allen Wettbewerbsteilnehmern in vollem Umfang ausrichten konnte, und das bereits seit 27 Jahren.

Von links: Edi Arnold, Cupverantwortlicher, die Kategoriensieger Meret Muheim, Melina Planzer, Julian Tresch und Gian Epp sowie Hans-Ueli Imholz. Bild: Josef Mulle (Bürglen, 21. April 2022)

Auch die grossen Preise, ein Top-Rennski im Wert von bis zu 1200 Franken und ein 500-Franken-Gutschein, standen für glückliche Gewinner, die jeweils durch das Los ermittelt werden, bereit. Imholz mahnte die Anwesenden aber auch, bei ihren Einkäufen die Urner Geschäfte zu unterstützen, denn nur ein Miteinander garantiere auch für die Zukunft die Unterstützung aus der Geschäftswelt. Ein Sponsoring aus dem Internet lasse vermutlich noch lange auf sich warten.

Pokale und Preise für harte Arbeit

Hans-Ueli Imholz unterliess es auch nicht, allen Trainern und Betreuern für ihren Grosseinsatz zum Wohle der Urner Sportjugend zu danken, und forderte einen grossen Applaus von der anwesenden Sportlerschar für ihre Eltern, die insbesondere im finanziellen Bereich stark gefordert werden. Dank und Applaus erhielt auch Edi Arnold, der eigentliche Erfinder der Urner Alpin-Cups, die er nun ebenfalls seit 27 Jahren betreut. Er ist auch verantwortlich für die Auswertung sowie die akribisch geführten Ranglisten.

Edi Arnold schritt nun zur langersehnten Preisverteilung, wo für einmal die Jüngsten des Imholz-Sport-Animations-Cups ihre Pokale in Empfang nehmen durften. Bei den Mädchen war es Melina Planzer, und in der Knaben-Kategorie war es Julian Tresch, beide SC Gotthard Andermatt, die zuoberst aufs Podest steigen konnten. Beim Imholz-Sport-JO-Cup ging der Sieg bei den Mädchen an Meret Muheim, SC Attinghausen, womit sich das unbestrittene Urner Nachwuchstalent eine äusserst erfolgreiche Saison zusätzlich krönte. Bei den Knaben holte sich Gian Epp, SC Gotthard Andermatt, den Sieg vor seinen Klubkollegen Noah Gisler und Livio Gisler, die ebenfalls in dieser Saison beeindruckende Resultate herausgefahren haben.

Andreas Schuler kann seinen Sieg verteidigen

Bei den Grossen, die am Imholz-Sport-Cup der Urner Rennen teilgenommen hatten, gewann Carina Truttmann, Hochstuckli, überlegen vor Seraina Blumenthal, Lenzburg, und Daniela Föhn, Schwyz. Grosser Sieger bei den Herren war Andreas Schuler, Spiringen, der damit seinen Sieg aus der Saison 2019/2020 verteidigen konnte. Yannick Planzer und Robin Zurfluh, beide Attinghausen, belegten in dieser Kategorie die nächsten Podestplätze.

Er darf sich einen Top-Rennski aussuchen: Dario Baumann. Bild: Josef Mulle (Bürglen, 21. April 2022)

Die Verlosung der grossen Preise brachte noch einmal Hochspannung in den Event. Die Glücksfee des Abends, Chiara Zurfluh, bescherte Dario Baumann, Seedorf, den Rennski nach Wahl, während sich Linus Muheim, Beckenried, mit dem Gutschein im Wert von 500 Franken auf grosse Einkaufstour begeben kann. Urs Briker, Präsident des Urner Skiverbandes, gratulierte allen Teilnehmenden für ihren grossen Einsatz während der gesamten Saison, dankte insbesondere aber der Sponsorfirma Imholz Sport für die jahrzehntelange Zusammenarbeit und grosszügige Unterstützung. Viele der jungen Sportlerinnen und Sportler traten nun einen rasanten Heimweg an, denn alle konnten beim Ausgang den Cuppreis, ein Skateboard «Penny Style», in Empfang nehmen.