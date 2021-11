In Bürglen krachte es am Montag auf der Strasse

Bürglen Zwei Autos kollidieren auf der Klausenstrasse Aus derzeit unbekannten Gründen kam es am Montag zur Kollision zwischen zwei Personenwagen. Es wurde niemand verletzt. 02.11.2021, 17.23 Uhr

Am Montag, 1. November, krachte es gegen 18 Uhr in Bürglen. So fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern im Bereich des Kohlplatzes in die Klausenstrasse. Zur selben Zeit fuhr die Lenkerin eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Klausenstrasse in Richtung Altdorf. Aus derzeit unbekannten Gründen kam es zwischen den beiden Wagen zur Kollision, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 10'000 Franken. (pd/RIN)