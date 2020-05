Bürgler Tellmuseum öffnet seine Tore Eine Woche später als angekündigt heisst das Tellmuseum in Bürglen die Besucher ab Samstag, 23. Mai, willkommen – jedoch unter gewissen Schutzmassnahmen. 22.05.2020, 18.16 Uhr

Zurzeit ist nur eine begrenzte Anzahl Personen ins Tellmuseum zugelassen. Bild: PD

(RIN) «Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit.» So zitieren die Betreiber des Tellmuseums Bürglen Werner von Attinghausen in Schillers «Wilhelm Tell» in einer Mitteilung. Es ändere sich nämlich die Zeit für die neue Saison im Tellmuseum. Mit einer Woche Verspätung öffnet sich am heutigen Samstag, um 10 Uhr die Türe für Besucherinnen und Besucher – in Anbetracht der Coronazeit, aber unter anderen Vorzeichen.