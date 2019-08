Luca Gisler hat erfolgreich am Sommermeeting in Sarnen teilgenommen. Für alle Interessierten bietet der TV Bürglen Leichtathletik-Kurse an.

Bürgler Turner knackt seinen Rekord

Luca Gisler belegte in Sarnen den 6. Rang. (Bild: PD)

(pd/RIN) Der Nachwuchsathlet des Turnvereins (TV) Bürglen, Luca Gisler, startete am vergangenen Samstag, 17. August, am «Sommermeeting» in Sarnen im Stabhochsprung. Optimal vorbereitet konnte er den Wettkampf mit elf weiteren Leichtathleten in Angriff nehmen.

Mit einer Anfangshöhe von 3,2 Metern steigerte sich Gisler bis zu seiner persönlichen Bestleistung auf 3,6 Meter. Als Jüngster seiner Kategorie belegte er schliesslich den 6. Rang. Der Turnverein Bürglen (TVB) gratuliert Luca Gisler zu seiner Leistung.

Gleichzeitig weist der TVB auf den Start der neuen Leichtathletik-Kurse hin. Es werden die einzelnen Leichtathletikdisziplinen trainiert. Der Kurs ist kürzlich angelaufen, trainiert wird jeweils freitags von 19.30 bis 21.30 Uhr. Von Oktober bis April bietet der Turnverein neu das Training jeweils am Mittwochabend ab 19 Uhr in der Sporthalle an. Fokussiert wird auf Koordination, Kraft und Ausdauer und auch der Spass soll nicht zu kurz kommen.