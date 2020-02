Bürglen zählt nun 16 neue Turner Die Bürgler Turner blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück – das hat sich offenbar ausgezahlt. Paul Gwerder 04.02.2020, 05.00 Uhr

Die erfolgreichen Bürgler Turner mit ihren beiden Vorbildern, Matthias Herger und Andi Imhof (hinten links und Mitte). Bild: Paul Gwerder

Der Turnverein Bürglen scheint keine Nachwuchssorgen zu haben, denn rund die Hälfte der Teilnehmer der 82. Generalversammlung vom Freitagabend, 31. Januar, im Hotel Tell in Bürglen, waren noch keine 20 Jahre alt. Präsident Felix Gisler freute sich, 70 Personen, darunter 15 Gäste, begrüssen zu dürfen. «Ich bin stolz, diesen Verein präsidieren zu dürfen», sagte der Präsident einleitend und kam auf einige Saisonhöhepunkte zu sprechen. Eine wichtige Rolle im Verein spielt Jugileiter Mario Brand, der mit 15 motivierten Jugiturnern in Attinghausen dabei war. Dort starteten sie in fünf Gruppendisziplinen und vier Einzeldisziplinen und durften nach einem tollen Wettkampf mit einigen Spitzenresultaten wieder die Heimreise antreten.

Am Elterntag der Nationalturner platzt mittlerweile die Aula aus allen Nähten. «Dies ist ein toller Verdienst der Nationalturner, welche mit dem ganzen Leiterstab das ganze Jahr tadellose und unbezahlbare Arbeit leisten», betonte der Präsident. Für die Bikersaison sind die Biker bei einem Fahrtraining auf die Abendtouren gründlich vorbereitet worden.

Zwei Bürgler im Schlussgang

Aus sportlicher Sicht war das Eidgenössische Turnfest in Aarau der absolute Höhepunkt. Andi Imhof schaffte den Hattrick und gewann dieses Fest zum dritten Mal. Das besondere war, dass sein Schlussgangs­gegner niemand anderes als sein Vereinskollege Matthias Herger war, der sich erst nach zähem Kampf dem Routinier beugen musste.

Besonders erwähnte der Präsident noch den vierten Eidgenössischen Schwingerkranz, den Andi Imhof in Zug erkämpfen konnte. An den National-Turn-Schweizer-Meisterschaften in Grosswangen hagelte es Auszeichnungen für die Bürgler Nachwuchsturner. Die Jahresberichte der Jugendriege, Nationalturner, Volleyballteam, Teen Sports, der Leichtathletik sowie des technischen Leiters sind schriftlich abgegeben und von den Stimmberechtigen mit Applaus genehmigt worden.

Die Vereinsmeisterschaft, an welcher 144 Mitglieder mitmachten, gewann wie Erwin Eller mit 1050 Punkten vor Markus Herger und Tino Baumann.

Vorbereitungen für Nationalturntag sind auf Kurs

Erfreulich ist, dass an der GV 16 neue Mitglieder in den Verein aufgenommen werden konnten. Die Rechnung, welche von Raphaela Inderkum geführt wird, weist bei einem Ertrag von 20302 Franken und einem Aufwand von 20798 Franken ein kleines Minus von 496 Franken auf. Markus Imhof präsentierte die Rechnung der Nationalturner und sagte, dass es in diesem Vereinsjahr ein Defizit von 43 Franken gab, dies bei Einnahmen von 25458 Franken.

Zur Wahl standen an der GV Präsident Felix Gisler, Kassiererin Raphaela Inderkum und Jugileiter Mario Brand, welche sich alle für weitere zwei Jahre bestätigen liessen. Weiter zum Vorstand gehören ausserdem Walter Arnold als technischer Leiter und Vizepräsident, Philipp Kempf als Leiter der Teen Sports, André Gisler als Webadministrator, Sekretär Armin Baumann und Philipp Baumeler, der Beisitzer des Nationalturnens. Für 20 Jahre Mitgliedschaft ist Peter Arnold zum Freimitglied gewählt worden.

Am 12. September 2020 findet hier in Bürglen der 56. Zentralschweizer Nationalturntag statt. OK-Präsident Markus Imhof konnte feststellen, dass sie auf Kurs seien. «Wir mussten aus Platzgründen das Teilnehmerfeld auf 280 Turner beschränken und erstmals gibt es in allen Kategorien einen Lebendpreis zu gewinnen», so Imhof. Weiter informierte er, dass an diesem Tag Andi Imhof zum letzten Turnwettkampf in seiner erfolgreichen Karriere antreten wird und danach die Turnschuhe an den Nagel hängen wird. Nach dem Wettkampf wird das Aushängeschild des TV Bürglen bei einem Bankett gebührend verabschiedet. Zurzeit ist das OK auf der Suche nach Helfern für den Anlass.

«Ich bin fast neidisch, wenn ich das sehe»

Connie Gamma überbrachte Grüsse des Urner Turnverbands (UTV). Sie sagte: «Ich bin fast neidisch, wenn ich sehe, dass der Vorstand der Bürgler Turner vollständig besetzt ist und mir im UTV noch drei Vorstandsmitglieder fehlen.» Und sie fügte an, dass es wichtig sei, dass es Vorbilder wie Andi Imhof und Matthias Herger gibt, denn diesen können die Jungen mit Elan nacheifern.

Folgende Bürgler Turner, welche insgesamt acht Kränze und 45 Zweige gewannen, wurden an der Generalversammlung für ihre Erfolge geehrt: Andi Imhof, Matthias Herger, Jonas Gisler, Remo Roner, Kilian Arnold, Robin Arnold, Noah Gisler, Elias Epp, Marc Jappert, Roman Roner, Fabio Gisler, Tom Arnold, Elia Herger, Elias Arnold, Janis Arnold, Simon Wyrsch, Severin Epp, Valentin Arnold und Benjamin Herger.