Bundesrat geht auf das Anliegen des Urner Nationalrats Simon Stadler ein Vereine sollen auch ohne alle geplanten Aktivitäten die budgetierten J+S-Beiträge erhalten. 05.05.2020, 17.34 Uhr

Simon Stadler Bild: Adrian Venetz

(pd/mah) Das Unihockey-Training ist abgesagt, das Jungschwinget aufs nächste Jahr verschoben und auch die Jungwächter können sich aktuell nicht zur Gruppenstunde treffen: Wegen des Coronavirus geraten viele Jugend- und Sportvereine in finanzielle Schwierigkeiten, denn ohne Aktivitäten haben die Vereine keine Ansprüche auf J+S-Beiträge. Der Urner CVP-Nationalrat Simon Stadler, welcher selbst in verschiedenen Jugendvereinen tätig ist, forderte daher in der Kommission Wissenschaft, Bildung und Kultur, dass die Vereine auch ohne alle geplanten Aktivitäten die budgetierten J+S-Beiträge erhalten sollen. Seit dem 21. März fallen diese wichtigen Einnahmen aus.