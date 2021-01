Bundesratsentscheid Landammann Camenzind zur Coronasituation: «Das wird teuer» Die Massnahmen des Bundesrats erstaunen den Volkswirtschaftsdirektor. Bei Gastro Uri sind die Hoffnungen gestiegen. Florian Arnold 14.01.2021, 19.23 Uhr

Läden, ausser jenen für Güter des täglichen Gebrauchs, müssen ab dem 18. Januar schliessen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Landammann Urban Camenzind ist überrascht über die Entscheide des Bundesrats. «Er ist einen Schritt weiter gegangen, als ich mir vorgestellt habe», so der Volkswirtschaftsdirektor. Von etlichen Verbänden und seitens der Kantone waren im Vorfeld viele andere Meinungen an den Bundesrat herangetragen worden. «Scheinbar erwarten die Experten eine schlimmere Entwicklung, als wir sie unmittelbar vor uns haben», erklärt es sich Camenzind. Es gelte nun, sich strikt an die Vorgaben des Bundes zu halten. Camenzind sagt unverblümt:

«Das wird teuer für den Staat.»

Wie stark sich der Kanton Uri an den Hilfsgeldern beteiligen werden muss, sei noch nicht klar. Man rechne aber mit einer beträchtlichen Summe. Doch kann der Kanton diese Kosten überhaupt stemmen? «Wir wollen und müssen das schaffen», so die klare Antwort. «Wir haben Null Interesse daran, dass es die Firmen und Arbeitsplätze nicht mehr gibt. Wir können den Schaden, der entstehen wird, nicht komplett decken, aber so gut es geht abfedern.»

Gastrobranche hofft auf Planungssicherheit

Joe Herger, Präsident von Gastro Uri. Bild: Urs Hanhart

Eine stark gebeutelte Branche ist die Gastroszene. Joe Herger, Präsident von Gastro Uri, hat mit der Verlängerung des «Wirteverbots» gerechnet. Durch die Homeoffice-Pflicht dürfte sich auch das Geschäft mit Take-away verschlechtern, so seine Prognose. Eine Öffnung hätte aber zum aktuellen Zeitpunkt wenig Sinn ergeben.

«Wenn wir wieder öffnen dürfen, muss es Planungssicherheit geben, dass wir dies längerfristig tun dürfen.»

Denn für eine Öffnung müsse man Personal organisieren und Frischprodukte kaufen können. Das mache nicht Sinn, wenn nach wenigen Tagen wieder eine Schliessung gefordert werde. «Es braucht eine praktikable Lösung.» Denn eine Öffnung unter zu vielen Auflagen rette das Geschäft nicht – etwa eine Schliessung wiederum um 19 Uhr oder eine Vierertisch-Regelung.

Hoffnung steckt der Gastro-Uri-Präsident nun in die Hilfsgelder. «Das Zeichen von Bundesrat Ueli Maurer ist positiv, dass die Härtefallregelung gelockert wird.» Gastro Suisse habe sich erfolgreich dafür eingesetzt. «Der Verband hat gemacht, was er konnte.» Entscheidend ist für Joe Herger nun, dass die Hilfsgelder möglichst rasch ausbezahlt werden können.

«Im Januar fallen erwartungsgemäss viele hohe Rechnungen an.»

So etwa für Versicherungen oder Sozialleistungen. «Gleichzeitig kommt nun aber kein Geld herein.» Deshalb sei nun die lokale Politik gefordert, die Auszahlungen möglich zu machen. Andererseits müssten die Urner Gastronomen das entsprechende Antragsgesuch für Härtefälle umgehend bei der Volkswirtschaftsdirektion einreichen. Dies sei nun in vereinfachter Form möglich, wie Herger lobt. Er ist guter Hoffnung, dass vorerst keine Betriebe für immer geschlossen werden müssen. Ihm seien keine Konkurse im Januar bekannt.

Auszahlungen sollen im Februar erfolgen

Landammann Urban Camenzind. Bild: Georg Epp

Der Hilferuf der Gastronomen ist bei der Urner Regierung angekommen. Urban Camenzind verspricht:

«Wir werden darauf hinarbeiten, dass wir Anfang bis Mitte Februar erste Auszahlungen tätigen können.»

Momentan stecke man in den Vorbereitungen, um die Auszahlungen an betroffene Betriebe abzuwickeln. Auch er bestätigt, dass das Verfahren vereinfacht wurde. Denn als Härtefälle gelten nun alle Betriebe, die seit dem 1. November staatlich geschlossen wurden.

Absehbar ist laut Camenzind aber, dass es zu einer Welle an Gesuchen kommt. Finanzminister Ueli Maurer sprach von einer Verdoppelung der Gesuche, Urban Camenzind rechnet sogar mit mehr für den Kanton Uri. Denn bisher hatten sich die Urner Betriebe noch zurückgehalten und vermutlich den jüngsten Bundesratsentscheid abgewartet.

Noch kein Entscheid über Skigebiete zu erwarten

Eine grosse Unbekannte bleibt, was mit den Skigebieten geschieht. Der Bundesrat hat diesen Entscheid den Kantonen überlassen. Die grosse Frage dabei wird lauten: Kann man eine Öffnung der Skigebiete verantworten, wenn gleichzeitig die Geschäfte geschlossen sind? Camenzind hat dafür keine konkrete Antwort. «Es gibt einen gewissen Widerspruch.» Der Bundesrat setze mit seinen Massnahmen alles daran, dass es zu weniger Kontakten unter den Leuten komme – deshalb auch die Homeoffice-Pflicht. Gleichzeitig bestehe weiterhin die Möglichkeit, spazieren oder Langlaufen zu gehen.

«Für uns ist klar: Wenn wir die Situation nicht in den Griff bekommen, werden wir über eine Schliessung nachdenken müssen.»

Camenzind geht aber davon aus, dass an der Sitzung des Regierungsrats vom Freitag noch kein Entscheid über die Schliessung der Skigebiete gefällt wird.