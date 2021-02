BWZ Uri Vom Kälbchen bis zum Käse: Für ihre Abschlussarbeit packt Leonie Schnüriger auf dem Bauernhof mit an Die 18-jährige Fachfrau Gesundheit hat für ihre Vertiefungsarbeit nicht nur persönliche Erfahrungen auf einem Bauernbetrieb gesammelt, sondern stellte auch gleich ihre eigenen Milchprodukte her. Paul Gwerder 07.02.2021, 18.19 Uhr

107 Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger konnten vom 25. Januar bis am 2. Februar ihre Vertiefungsarbeiten im Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) Uri präsentieren. Diese fanden aufgrund der Pandemie klassenintern im kleinen Rahmen statt. Eine dieser Arbeiten hat die 18-jährige Leonie Schnüriger zum Thema «Kuhmilchverwertung» verfasst.

Leonie Schnüriger hat sich im Rahmen ihrer Vertiefungsarbeit auch mit Kälbern beschäftigt – und sie ins Herz geschlossen. Bild: Paul Gwerder (28. Januar 2021)

Sie schliesst im Sommer die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit (FaGe) im Kantonsspital Uri ab. «Ich wollte zuerst einen handwerklichen Beruf erlernen», berichtet Schnüriger. «Nachdem ich jedoch in ein paar Betrieben geschnuppert hatte, stellte ich fest, dass ich lieber im gesundheitlichen Bereich etwas lernen wollte und heute kann ich sagen, dies war definitiv der richtige Entscheid gewesen.» Heute stellt sie bei der Arbeit im Spital fest, dass wegen Covid-19 vermehrt Leute im Spital sind, die unter anderem an psychischen Problemen leiden und genau diese Patienten brauchen vom Personal vermehrte Aufmerksamkeit.

Was passiert mit der Milch?

Einen grossen Teil der Schulferien verbrachte Leonie Schnüriger jeweils auf dem Bauernhof ihrer Patin. «Ich durfte dort Kühe füttern, beim Melken zusehen und bei Stallarbeiten mithelfen», erinnert sich die junge Frau, welche den Umgang mit Tieren liebt. Besonders mit den Kälbchen kann sie es gut, dagegen hat sie vor grösseren Kühen ein wenig Respekt. Jeden zweiten Tag in der Woche kam dort ein grosser Lastwagen mit einem Milchtank vorbei und nahm die Milch der Kühe mit. «Schon als Kind fragte ich mich, was damit geschieht. Und bei meiner Vertiefungsarbeit wollte ich dieser Frage auf den Grund gehen», so Leonie Schnüriger.

Kühe tragen ihren Nachwuchs wie die Menschen neun Monate in sich. Nach der Geburt wird das weibliche Jungtier Kuhkalb und das männliche Stierkalb genannt. Die männlichen Tiere werden gemästet und meistens nach einiger Zeit geschlachtet. Die Kälber werden nach einem halben Jahr Rinder genannt und im Alter von zwei Jahren ist dieses Tier in der körperlichen Verfassung, selbst ein Kalb auszutragen und wird danach zur Kuh. Ein Tier kann in den nächsten Jahren täglich bis zu 50 Kilogramm Milch produzieren. Der Grossteil dieser Milch kommt in eine Käserei, die daraus unterschiedliche Milchprodukte macht. Neben dem Käse werden überwiegend Joghurt, Fondue und Weichkäsevarianten hergestellt.

Der Käse verrät die Milch

Käser Peter Inderbitzin aus Steinen sagte zu Leonie Schnüriger, dass ihm bei der Milch die Qualität absolut stimmen muss. Er zahlt den Bauern deshalb gerne wesentlich mehr für einen Liter Milch als ein Grossverteiler zahlen würde. Dafür verlangt er, dass die Tiere, von denen die Milch stammt, nur mit Heu und Gras gefüttert werden und nicht mit Silage-Futter. «Die Fütterung der Kühe macht sich im Geschmack der Milch bemerkbar», betonte der Käser. Und dies wiederum ergebe erst einen guten Käse.

Wie gut der Käse schliesslich schmeckt, hängt auch von der Fütterung der Tiere ab. Bild: Paul Gwerder

Es gibt aber immer noch Bauernbetriebe, welche ihre eigene Kuhmilch selber zu Käse, Joghurt oder Butter verarbeiten. Das typische Kuhmilchprodukt ist im Sommer der begehrte Alpkäse, dessen Geschmack je nach Gegend und Rezept stark voneinander abweichen kann.

Eigenes Joghurt sorgt für besonderes Geschmackserlebnis

«Für meine Vertiefungsarbeit wollte ich selber einige Kuhmilchprodukte wie Joghurt, Butter und Käse herstellen», sagte Leonie Schnüriger. Ein besonders geschmackliches Erlebnis sorgte bei ihr das Joghurt, welches sie mit Pêche-Melba-Aroma vermischt hatte. Bei der Präsentation berichtete sie ferner, wie es möglich ist, Käse und Butter in einem kleinen Betrieb herzustellen. «Für meinen Käse verarbeitete ich insgesamt 25 Liter Milch. Den fertigen Käse lagerte ich auf Rottannenbrettern in einem Raum mit mindestens 80 Grad Luftfeuchtigkeit», sagt Schnüriger. «Der Käse musste dort täglich gewendet und gepflegt werden. Nach sieben Wochen konnte ich meinen ‹eigenen› Käse abholen. Dieser war angenehm rezent im Geschmack und ich war stolz auf dieses Produkt.»

Mit der Präsentation ihrer Interdisziplinären Arbeit war Leonie Schnüriger zufrieden. Trotzdem fand sie es schade, dass ihre Familie nicht dabei sein konnte, sondern nur die Klassenkameradinnen und Lehrpersonen – auch wenn sie dadurch ein wenig nervöser gewesen wäre. Nach dem Abschluss der Ausbildung als FaGe hat sie die Absicht, die Berufsmatura «Gesundheit und Soziales» zu machen. «Danach ergeben sich mir zahlreiche Möglichkeiten», erklärt Leonie Schnüriger. «Aber ich denke, dass ich weiterhin im Gesundheitsbereich tätig sein werde.»