CBD-Öle Dieses Hanfgeschäft in Uri blüht auf ‒ doch es gibt Hürden Mitchel Monckton ist mit seiner CBD-Produktion auf Expansionskurs. Der Hanfbauer beklagt aber, dass man ihm Steine in den Weg legt. Christian Tschümperlin 03.05.2021, 16.30 Uhr

In der Sprengstofffabrik Cheddite an der Isleten ging es zu traditionellen Zeiten explosiv zu und her. «Ich hoffe, diesen Trend zu durchbrechen», sagt Hanfbauer Mitchel Monckton mit einem Augenzwinkern. Er hat im März sein Hanflabor auf dem Gelände eröffnet.

Mitchel Monckton in seinem Hanflabor: Das Gerät für die Destillation ist ein Hingucker. Bilder: Urs Hanhart (Seedorf, 15. April 2021)

In den vergangenen beiden Jahren sind nicht nur die Hanfpflanzen des Unternehmers weitergediehen, es spriesst auch sein Geschäft. Nebst Produktionshallen in Seedorf und Silenen ist sein Unternehmen nun um ein modernes Labor in der ehemaligen Sprengstofffabrik reicher. «Alles ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe – bis auf Corona. Wir bedienen kaum noch Kunden aus dem Ausland bei uns vor Ort.»

So ausgeklügelt ist die Prozedur

Das Labor liegt in einem der Gebäudetrakte. Mit den Schuhen kommt man während der Produktion nicht herein. Es geht durch eine Schleuse, in der man sich umziehen muss: Haarnetz und Laborschuhe dürfen nicht fehlen. Sterilität und Sauberkeit werden bei Monckton grossgeschrieben. Die grosse Prozedur beginnt aber hinter den Schleusen: Fast schon kunstvoll verschlaucht stehen dort drei Maschinen: Eine für die Hanfextraktion, wo das CBD vom restlichen Hanf mit Hilfe eines Lösungsmittels abgelöst wird. Eine für die Destillation, in der das Lösungsmittel vom Hanf getrennt wird. Und eine für die Filterung, in der die letzten Reste des Lösungsmittels herausgefiltert werden.

Mitchel Monckton füllt Hanf in die Extraktions-Maschine.

Zur Demonstration macht sich der Hanfexperte an den drei Maschinen zu schaffen, drückt Knöpfe und dreht an einigen Schrauben. Nach dem Prozess geht das extrahierte CBD-Öl zur Überprüfung ins hauseigene Labor, wo er noch vor der Untersuchung des externen Labors eine Analyse vornimmt. «So habe ich den gesamten Prozess in der eigenen Hand», sagt Monckton.

Alpenluft und Schweizer Gesetze tragen zur CBD-Qualität bei

Das Labor ist noch keine vier Wochen alt, da hat Monckton bereits den ersten Auftrag eines ausländischen Grosslieferanten an Land gezogen. «Ich arbeite gerne mit Grosslieferanten zusammen. Wenn ich mir den Aufwand des Exportierens sparen kann, bin ich glücklich», sagt er. Der grösste Teil seiner Hanfprodukte – CBD-Öle aber auch Sweatshirts – verlässt die Schweizer Grenze. «Ich möchte gerne alle Leute in Europa mit diesem wundervollen Produkt bedienen», verrät er. Dass der gebürtige Holländer seine Kundschaft aus dem Gotthard-Kanton heraus bedient, das liegt aber nicht nur an der guten Alpenluft für den Hanf:

«In der Schweiz kann man die beste Qualität produzieren, weil ein THC-Gehalt bis ein Prozent, statt wie in der EU bis 0,2 Prozent, gestattet ist.»

Aber auch in der Schweiz fällt ein THC-Gehalt von über ein Prozent unter das Betäubungsmittelgesetz. Das THC hat auf den Menschen ab einer gewissen Dosierung eine berauschende Wirkung. Die Hanfpflanze aber produziert den Stoff zum eigenen Schutz vor Krankheiten. «Wenn ich mit einem so tiefen THC-Gehalt wie in der EU produzieren müsste, dann wären die Pflanzen verwundbarer», so der professionelle Hanfbewirtschafter. Für den Export verdünnt Monckton das CBD-Öl, sodass den Grenzwerten innerhalb der EU Rechnung getragen wird.

Mitchel Monckton arbeitet an der Filtriermaschine.

Hanf ist nach wie vor umstritten. Dies ist auch dem ehemaligen Versicherungsfachmann bekannt: «Ich halte nichts vom Kiffen», betont er. Für ihn überwiegen die positiven Seiten der vielseitigen Pflanze. Einst wurden daraus Hanfseile und wetterfeste Kleider gewebt, Flaggen und sogar Bibeln. Trotzdem hapert es mit der Zulassung für seine CBD-Öle als Nahrungsergänzungsmittel oder Arzneimittel. «Aktuell muss ich meine CBD-Öle als Duftstoffe verkaufen. Erst wenn ich eine Lizenz habe, dürfen sie auch eingenommen werden.» Monckton ist überzeugt:

«Die Pharmaindustrie bremst den CBD-Markt aus.»

Aus seiner Sicht kann es kein Zufall sein, dass verschiedene Banken ihm die Eröffnung eines Kontos verweigert haben. «Raiffeisen zeigte sich zum Glück kulant», so der Unternehmer.

Er schwört auf naturbelassene Produkte

Monckton will mit seinen CBD-Ölen Menschen helfen. «Das Ziel des Körpers ist stets die Homöostase, also das Gleichgewicht körperlicher Abläufe. Das CBD hilft, dieses Ziel zu erreichen.» Kunden berichten von einer schlafförderlichen und schmerzlindernden Wirkung. Der Holländer ist überzeugt, dass kein synthetisches Mittel existiert, das Hanf in dieser Frage ersetzen kann. Er vergleicht die Wirkung mit einer Orange: «Eine solche hat mehr und vielseitigere Inhaltsstoffe und Auswirkungen, als wenn ich mir bloss eine Vitamin C Tablette im Supermarkt besorge.»

Auf der Website kriegt es seine Marke Cool Green bis heute nicht hin, ein Zahlungssystem zu implementieren, weil CBD-Produkte von den Anbietern abgelehnt werden. Monckton fragt sich: «Wie kann es sein, dass legale Produkte von privaten Produzenten im Markt so diskriminiert werden können, obwohl Konzerne und Supermarktketten auch CBD-Produkte verkaufen. Diese können die Zahlungssysteme auch nutzen.»

Mit seiner Marke Cool Green will Monckton trotz aller Hürden hoch hinaus. «Ich stelle qualitativ hervorragendes CBD-Öl her und will es in ganz Europa vermarkten», sagt er mit Überzeugung. «Cool» sei sein «Green», wobei das Grün für das Hanf steht, da es nicht zum Rauchen bestimmt sei. Er ist überzeugt:

«Ich bin auf dem richtigen Weg. Das, was wir machen, ist die Zukunft.»

Damit meint er, dass der Mensch die Produkte zum Gebrauch wieder vermehrt direkt aus der Natur holen soll, statt sie zu synthetisieren.

Das sagt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) zur CBD-Produktion

CBD-Produzenten können ihr Produkt entweder als Chemie, Arzneimittel, Gebrauchsgegenstand, Kosmetikum oder Lebensmittel in Verkehr bringen. Lebensmittel (inklusive Nahrungsergänzungsmittel) für die vor dem 15. Mai 1997 kein nennenswerter Verzehr in einem Mitgliedstaat der EU oder in der Schweiz belegt werden konnte, werden als Novel Food beziehungsweise neuartige Lebensmittel bezeichnet. Das Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) ist zuständig für die Prüfung von Bewilligungsgesuchen von neuartigen Lebensmitteln.

Ein Blick in das öffentliche Dokument «Gesuche zum Inverkehrbringen für neuartige und neuartig traditionelle Lebensmittel» mit Stand vom 23. April 2021 zeigt, dass in der Schweiz seit 2017 sieben Gesuche für Cannabidiole eingereicht wurden. Das Bundesamt ist auf drei Gesuche aufgrund fehlender Unterlagen nicht eingetreten, wie es heisst. Zudem wurden drei Gesuche zurückgezogen. Im Rahmen des Bewilligungsverfahren für neuartige Lebensmittel muss unter anderem die Sicherheit des neuartigen Lebensmittel untersucht werden. Das BLV gesteht auf Anfrage ein: «Dies muss anhand von toxikologischen Studien belegt werden, welche für den Gesuchsteller zeit- und kostenintensiv sein können.» Ohne diese Belege könne das BLV die Sicherheit für das Lebensmittel aber nicht prüfen und somit auf das Gesuch nicht eintreten.

Novel Food: Die Werbung mit Heilung ist verboten

Beim BLV hat man die Diskussionen in der EU über die Einstufung von Hanfblüten als Novel Food mit grossem Interesse verfolgt. «Für die Einzelsubstanzen der Cannabinoide wurde bis anhin weder in der Schweiz noch in der EU vor dem 15. Mai 1997 ein nennenswerter Verzehr als Lebensmittel belegt. Deshalb sind diese Substanzen als neuartiges Lebensmittel zu beurteilen.»

CBD untersteht im Gegensatz zu THC (Tetrahydrocannabinol) nicht dem Betäubungsmittelgesetz, weil es keine vergleichbare psychoaktive Wirkung hat. «Dies bedeutet jedoch nicht, dass CBD nach Belieben irgendwelchen Präparaten beigegeben oder willkürlich beworben werden kann», schreibt das BLV. Für Lebensmittel gilt das Täuschungsverbot. Verboten seien für Lebensmittel insbesondere Hinweise irgendwelcher Art, welche ihnen Eigenschaften der Vorbeugung, Heilung oder Linderung einer menschlichen Krankheit zuschreiben oder den Eindruck entstehen lassen, dass solche Eigenschaften vorhanden sind. «Das therapeutische Potenzial von CBD ist bei den meisten der zahlreichen Anwendungsgebiete, welche im Internet kursieren, bisher wissenschaftlich nicht oder ungenügend belegt», schreibt das BLV.