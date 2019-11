Chauffeur fällt in Sekundenschlaf – Lastwagen kippt auf der A2 bei Altdorf um Am Sonntagmorgen ist ein Lastwagenchauffeur wegen eines Sekundenschlafs mit seinem Fahrzeug in die Mittelleitplanke auf der A2 bei Altdorf gekracht. Verletzt wurde niemand.

Beim Unfall entstand nach Angaben der Kantonspolizei Uri ein Sachschden von 20'000 Franken. (Bild: Kao Uri, Altdorf, 17. November 2019)

(lil) Am Sonntagmorgen um 7.15 Uhr war ein Lastwagenchauffeur mit italienischem Kontrollschild vom Seelisbergtunnel her auf der A2 in Richtung Süden unterwegs. Gemäss eigener Aussagen fiel der Chauffeur in einen Sekundenschlaf und verlor im Bereich der Autobahnausfahrt nach Schwyz/Altdorf/Flüelen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet in der Folge auf das Wiesenbord am rechten Strassenrand, wie die Kantonspolizei Uri am Sonntagnachmittag mitteilt. Der Lastwagen habe die rechte Leitplanke touchiert, sei auf dei Seite gekippt und über die Fahrbahn gerutscht.

Der Lastwagen kollidierte schliesslich mit der Mittelleitplanke und kam dort zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 20'000 Franken.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst Uri, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, zwei private Abschleppunternehmen und die Kantonspolizei Uri.