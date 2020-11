Chefarzt des Urner Kantonsspitals: «Wenn nötig werden wir geplante Eingriffe verschieben, damit wir die Ressourcen für Covid-Patienten haben»

Georg Mang, der Chefarzt des Kantonsspitals Uri und die stellvertretende Chefärztin, Astrid Hurni haben sich in einer Videobotschaft an die Urner Bevölkerung gewendet. Corona belaste das Spital zwar, derzeit seien aber noch Betten vorhanden, so die beiden.

07.11.2020, 09.20 Uhr