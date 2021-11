Chilbi in Altdorf «Dieses Kulturgut darf nicht untergehen» – Andreas Bossart macht sich für Märkte und Chilbi stark Die Altdorfer Chilbi findet dieses Jahr fast wieder im gewohnten Rahmen statt. In Innenräumen gilt aber Zertifikatspflicht. Markus Zwyssig 04.11.2021, 13.50 Uhr

Auf dem Alpenblitz können auch diesmal wieder Jung und Alt Achterbahn fahren. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 17. November 2019)

Andreas Bossart liegt die Altdorfer Chilbi am Herzen. Das wird im Gespräch schnell klar. Der Verantwortliche im Altdorfer Gemeinderat für Aktivitäten wie Chilbi, Märkte oder 1.-August-Dorffest freut sich denn auch entsprechend, dass der Traditionsanlass wieder stattfinden kann: «Dieses Kulturgut darf nicht untergehen.»

Der Altdorfer Unternehmer und FDP-Politiker Andreas Bossart. Bild: Monique Wittwer / PD

Im vergangenen Jahr musste die Altdorfer Chilbi abgesagt werden. «Wir waren damals mit dem Planen weit fortgeschritten», blickt Andreas Bossart zurück. «Schausteller, Marktbetreiber, Musikformationen, Vereine und Organisationen – alle wären bereit gewesen. Doch dann machte uns der Bundesrat eine Woche vor der Chilbi einen Strich durch die Rechnung.» Nichtsdestotrotz ging es in Altdorf diesen Frühling wieder ans Planen. «Der Chilbiausschuss machte sich ans Planen mit all den Unsicherheiten, ob und wie die Veranstaltung dann schliesslich stattfinden kann.»

Ein Kinderkarussell wird an der Altdorfer Chilbi auch diesmal nicht fehlen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 17. November 2019)

Jetzt ist klar: Am Wochenende vom 13. und 14. November findet in Altdorf die Chilbi statt – fast wie gewohnt. Es gibt zahlreiche Bahnen. Die Tagada, ein Drehteller, auf dem Teenager ihre Standhaftigkeit beweisen, wird auf dem Winkel-Areal stehen. Der Alpenblitz, eine Lokomotive mit mehreren Wagen, lädt die ganze Familie zu einer Achterbahnfahrt ein. Das Kinderkarussell und das Trampolin fehlen ebenfalls nicht. Auch diverse Spielbuden und Verkaufsstände werden zu finden sein. Im Mehrzweckraum Winkel wird eine Kaffeestube eingerichtet.

Die Vereine sind auf dem Rathausplatz aktiv. Der Blauring verkauft Hamburger und die Jungwacht Raclette. Zudem wird ein Atelier für Kinder mit Schlangenbrot geboten und zusätzlich gibt es selbst gemachte Buttons. Der FC Altdorf bietet heisse Marroni, die Meitlipfadi Waffeln und Punsch, die Bubenpfadi Bratwurst und Cervelat. Auch laden die Pfadis zum Büchsenschiessen ein. Zudem bieten verschiedene Markthändler ihre Waren feil.

Für den Besuch drinnen braucht es ein Zertifikat

«Wir erfüllen alle Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit», verspricht Bossart. Man sei in engem Kontakt mit dem Sonderstab Covid-19 des Kantons. In den Innenräumen gilt Zertifikatspflicht. Das werde auch entsprechend kontrolliert. «Eine Chilbi, wie auch ein Markt, gelten nicht als Veranstaltungen und unterliegen deshalb nicht den Vorgaben über eine maximal zulässige Zahl an Besucherinnen und Besuchern», erklärt Bossart. Durch ein stetes Kommen und Gehen der Besucherinnen und Besucher dürften auch keine allzugrossen Menschenansammlungen im Freien entstehen. «Die Schausteller werden ebenfalls besorgt sein, ihre Schutzkonzepte einzuhalten», so Bossart. «Im Freien muss aber keine Schutzmaske getragen werden.»

Andreas Bossart hat in den vergangenen Monaten verschiedene Veranstaltungen besucht. «Die Leute brauchen solche Anlässe jetzt wieder», ist er überzeugt. «Das ist ein wichtiger Schritt zurück in die Normalität.» Entsprechend stark setzt er sich nun für die Durchführung der verschiedenen Märkte und der Chilbi ein. Denn für ihn ist klar: «Wenn die Schausteller nicht kommen können, gibt es sie bald nicht mehr. Der verordnete Stopp war hart für sie. Einige mussten bereits aufgeben.» Und auch seine Kolleginnen und Kollegen sehen es offensichtlich ähnlich. «Altdorf war eine der wenigen Gemeinden, welche im vergangenen Jahr wieder Märkte durchführte, natürlich immer mit den vorgegebenen Auflagen des Bundesamts für Gesundheit.»

Doch es gibt noch eine andere Herausforderung. Nicht immer einfach ist es momentan, genügend Schausteller zu finden. Einige sind nämlich zurzeit gar nicht unterwegs, sondern haben ihre Stände, Buden und Bahnen eingelagert. Und die, die unterwegs sind, haben gleichzeitig verschiedene Angebote. «Dieses Jahr haben wir Glück, denn die Basler Herbstmesse fand eine Woche früher statt», sagt Bossart. «So haben wir, wenn auch zum Teil kurzfristig, einige Attraktionen an der Altdorfer Chilbi zu bieten.»

Hinweis: Die Altdorfer Chilbi auf dem Rathausplatz und im Winkel findet am Samstag von 12 bis 23 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 19 Uhr statt.