Kirchenchor Bürglen führt Mozarts Requiem auf

Chormusik Mozart im Schächental: Sein Requiem erklingt in St. Peter & Paul Der Vorstand des Bürgler Kirchenchors beschreitet neue Wege in der Wahl seiner Werke. Auch umfangreichere Kompositionen halten Einzug ins Repertoire. 25.10.2022

Der Bürgler Kirchenchor mit Orchester Camerata und Solisten probt unter der Leitung von Roman Walker für Aufführungen des Mozart-Requiems. Bild: Claudia Naujoks (Bürglen, 20. Oktober 2022)

«Am Anfang fand ich es überhaupt nicht toll, wenn Papa im Auto klassische Musik laufen liess», erzählt David Walker. Heute fordert der 15-Jährige seinen Vater Roman Walker, Dirigent des Kirchenchors, sogar dazu auf. Er sagt:

«Auch junge Menschen sollten es ausprobieren, sich einmal auf klassische Musik einzulassen.»

Er selber habe mit einer Haydn- und Brucknermesse bereits in zwei Aufführungen mitgewirkt und singe jetzt wieder mit. «Mir persönlich macht es viel Spass», so der junge Bassbariton. Darüber hinaus sei es wichtig, dass die Musik von früher weitergeführt werde.

Einen Beitrag dazu leistet der Kirchenchor Bürglen und das Kirchenorchester Camerata Bürglen mit den vier Solistinnen und Solisten Goar Badalyan (Sopran), Anja Powischer (Alt), Michael Mogl (Tenor) und Michael Schwarze (Bass) mit dem sagenumwobenen Mozart-Requiem, das am Samstag, 29. Oktober, im Rahmen einer Andacht und am Dienstag, 1. November, zum Totengedenken jeweils mit Pfarrer Wendelin Bucheli aufgeführt wird.

Die Solistinnen und Solisten Goar Badalyan (Sopran), Anja Powischer (Alt), hier vertreten von Renate Ineichen, Michael Mogl (Tenor) und Michael Schwarze (Bass) (von rechts) werden in den Aufführungen des Mozart-Requiems die Solopartien singen. Bild: Claudia Naujoks (Bürglen, 20. Oktober 2022)

Wenn Mozart mit Musik Gefühle ins Herz malt

«Wir agieren im Rahmen des Kirchenjahres», erklärt Roman Walker. Deshalb sei die Totenmesse im Herbst eingeplant worden. Mit dem 1791 im Auftrag von Franz Graf von Walsegg komponierte Werk gedachte dieser seiner mit 21 Jahren sehr jung verstorbenen Frau. Bekannterweise ist es zunächst unvollendet geblieben – beim achten Takt des «Lacrimosa» verstirbt Mozart. So erscheint es als Ironie des Schicksals, dass er, selbst im Sterben liegend, ausgerechnet ein Requiem schrieb. Mozarts Debüt in dieser Sorte von kirchenmusikalischer Komposition ist von seiner Struktur her eine auf die Beerdigung zugeschnittene klassische Messe, enthält also kein «Gloria», dafür aber das «Lacrimosa» und das ebenso berühmte «Dies irae».

Obwohl der Text auf Lateinisch ist, wird dieser gut verständlich, weil die musikalische Gestaltung der Motive so nahe beim theologischen Gegenstand ist. So könne zum Beispiel «Libera eas de ore leonis» («Befreie sie aus dem Rachen des Löwen») als Symbol für die bittere Fratze des Todes musikalisch so umgesetzt werden, dass unweigerlich innere Bilder wie bei Filmmusik entstünden, schwärmt Walker. Auch die Zuversicht mit Blick auf die Kommunion, dem Messopfer, werde bei «Hostias et preces tibi domine» («Opfer und Gebete für Dich, Herr») in einer universal verständlichen Klangwelt zum Ausdruck gebracht.

Der liturgisch affine Kirchenmusiker Walker kommt ins Schwärmen:

«Hier ist klangmalerisch umgesetzt, was ich mir inhaltlich denke. Mozart hat genau verstanden, wofür er diese Musik im Verlaufe des Gottesdienstes schrieb.»

Heute weiss man, dass sich Wolfgang Amadeus Mozart für sein Requiem bis hin zur instrumentalen Besetzung am Requiem in c-moll von Michael Haydn orientiert hat, an dessen Uraufführung im Jahr 1771 Mozart zusammen mit seinem Vater Leopold teilgenommen hatte.

Der Bürgler Kirchenchor mit Orchester Camerata und Solisten bei den Proben von Mozarts Requiem. Bild: Claudia Naujoks (Bürglen, 20. Oktober 2022)

Die Menschen mit Chormusik erreichen

«Die Komposition ist das eine, das mich bei den Proben aufhorchen lässt. Das andere ist, wenn der Chor besonders gut singt», freut sich Roman Walker. Auch wenn es sich schon um Chormusik mit hohem Anspruch handle, sei dieser Chor noch nicht an seinen Grenzen angelangt. Er sagt:

«Da ist noch so viel Potenzial, dass es mich sehr berührt, wenn ich merke, dass Sängerinnen und Sänger einfach umsetzen, was ich ihnen versuche zu vermitteln.»

Um einen ausgewogeneren Chorklang zu erreichen, wurden einige Gastsängerinnen und -sänger eingeladen. Die Herausforderung für den Chor mit zusätzlichen Stimmbildungssequenzen war zudem nach der Pandemie ein Re-Start, für den sich der Vorstand bewusst entschieden hat.

Aber warum ausgerechnet Mozarts Totenmesse? Das Requiem ist eines der populärsten geistlichen Chorwerke, wodurch viele Mitwirkende angesprochen werden können. «Wenn wir auch in Zukunft eine vielseitige Chormusik in der Region wünschen, dann müssen wir manchmal Leuchttürme bauen, also in einer gewissen Ernsthaftigkeit Werke von besonderer Bedeutung zum Erklingen bringen», meint die Chor-Präsidentin und Sopranistin, Lucia Planzer.

Mit viel Engagement und Geduld wird für die Aufführungen geprobt. Bild: Claudia Naujoks (Bürglen, 20. Oktober 2022)

Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem in d-moll (1791, KV 626) wird am Samstag, 29. Oktober, 20.15 Uhr, und am Dienstag, 1. November, 19 Uhr, in der katholischen Kirche St. Peter & Paul in Bürglen aufgeführt.

