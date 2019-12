Christian Arnold übernimmt Leitung der UKB-Geschäftsstelle Andermatt Der 39-Jährige tritt die Stelle per 1. Januar 2020 an. Für die Geschäftsstelle in Flüelen wird er weiterhin Ansprechperson bleiben. 10.12.2019, 09.30 Uhr

Christian Arnold. Bild: PD

(pz) Christian Arnold ist in Attinghausen aufgewachsen und seit 2008 bei der Urner Kantonalbank in der Kundenbetreuung tätig. Seit 2012 leitet er die UKB Geschäftsstelle in Flüelen, für welche er auch weiterhin die Ansprechperson bleiben wird. Zusätzlich wird er per 1. Januar die Verantwortung der Geschäftsstelle in Andermatt übernehmen.