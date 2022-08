Altdorf «Drii Winter» berührt das Premierenpublikum in Altdorf Der für den Oscar vorgeschlagene und im Isenthal gedrehte Film von Michael Koch regte das Publikum zum Nachdenken an. Die Filmcrew war ihrerseits beeindruckt von den Zuschauerinnen und Zuschauer.

Es ist keine leichte Kost, die der Regisseur den Zuschauerinnen und Zuschauern mit seinem neuen Film bietet. Mehr als zwei Stunden dauert «Drii Winter», der von der noch junge Liebe zwischen Anna (Michèle Brand) und Marco (Simon Wisler) erzählt. Diese wird auf eine harte Probe gestellt, als Marco an einem Hirntumor erkrankt. Gedreht wurde der Film im Isenthal, ausschliesslich mit Laiendarstellern.

Bei der Premiere am Dienstagabend im sehr gut besetzten Cinema Leuzinger schaute das Publikum aufmerksam zu und blieb bis zum Ende des Abspanns ruhig sitzen, ehe geklatscht wurde. Regisseur Michael Koch sprach denn auch von einer tollen Erfahrung. «Die Leute lassen den Film auf sich wirken. Es war ja auch unsere Absicht, dass das Publikum sich nach dem Betrachten des Films weiter mit dem Thema beschäftigt.»

Regisseur Michael Koch im angeregten Gespräch nach der Premiere des Films «Drii Winter» im Cinema Leuzinger in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. August 2022)

«Der Film ist ausdrucksstark, obwohl nicht viel gesprochen wird», sagte Landratspräsidentin Cornelia Gamma. «Bilder, Gesichter und die Mimik sprechen für sich.» Sehr realistisch werde dargestellt, welche Energie es brauche, wenn man jemanden beim Sterben begleite. Diese Unterstützung sei sehr wichtig, das zeige der Film eindrücklich.

Landratspräsidentin Cornelia Gamma war beeindruckt vom Film. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. August 2022)

Gesundheitsdirektor Christian Arnold findet, der Film widerspiegle sehr eindrücklich die Realität. Sterbebegleitung bringe für die Angehörigen sehr grosse Herausforderungen mit sich. Eindrücklich werde das in einer faszinierenden Bergwelt gezeigt. Das Thema Palliative Care steht denn auch am Donnerstag, 8. September, im Mittelpunkt eines Podiumsgesprächs im Cinema Leuzinger, das anschliessend an eine Vorführung von «Drii Winter» gezeigt wird. Zurzeit werden Unterschriften für eine Petition gesammelt, die die Schaffung von Palliative-Care-Betten im Kantonsspital Uri fordert.

Landammann Urs Janett bezeichnete «Drii Winter» als sehr ausdrucksstark. Der Film brauche nicht viele Worte, lebe von eindrücklichen Bildern. Gerade auch beklemmende Situationen seien eindrücklich zu spüren.

Hauptdarstellerin Michèle Brand erhielt an der Premiere viel Lob für ihre schauspielerische Leistung. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. August 2022)

Hauptdarsteller Simon Wisler hat «Drii Winter» schon dreimal gesehen. Trotzdem war die Filmvorführung im Cinema Leuzinger sehr eindrücklich: «Es war speziell, den Film mit dem einheimischen Publikum anzuschauen und zu spüren, welche Emotionen ‹Drii Winter› auslöst.» Ebenfalls zum dritten Mal gesehen hat den Film der Gitschener Bergbauer Sepp Aschwanden, der bei «Drii Winter» ebenfalls mitspielt. «Der Film zeigt das Leben authentisch, ist eindrücklich und gefällt mir bei jedem Anschauen noch besser.»

Komplimente für die Hauptdarstellerin

Viel Lob gab es an der Premiere für die filmische Leistung der Hauptdarstellerin Michèle Brand. Sie hat den Film bereits zum fünften Mal gesehen und nun das zweite Mal im Kino: «Auf der grossen Leinwand wirkt der Film noch viel eindrücklicher.» Sie habe viele positive Reaktionen von Seiten des Publikums erhalten. Die Premiere als Schauspielerin fand sie sehr spannend. Die Pläne für die Zukunft sind bei ihr noch offen. Doch sie betont:

«Grundsätzlich wäre ich nicht abgeneigt, wieder einmal vor der Kamera zu stehen.»

Der Film ist ab Donnerstag, 1. September, offiziell in den Kinos zu sehen. Für Michael Koch und die Filmcrew gab es aber bereits mehrere Lorbeeren. So wurde «Drii Winter» an der Berlinale gezeigt und von der Jury lobend erwähnt. Der Film könnte aber noch grössere Erfolge feiern: Das Bundesamt für Kultur (BAK) schlägt «Drii Winter» für den Oscar vor. Das BAK wird den Film bei der Academy in Hollywood in der Kategorie «Bester internationaler Film» einreichen. Ob es der Film auf die Short List der Filme schafft, die für einen Oscar nominiert sind, wird sich im Dezember entscheiden.