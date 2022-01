Urner «Wilder»-Regisseur Claudio Fäh im Interview

Interview Urner «Wilder»-Regisseur Claudio Fäh: «Einmal waren wir sogar gezwungen, alle wegen akuter Lawinengefahr im Konvoi zu evakuieren» Der in Los Angeles lebende Claudio Fäh, Regisseur mit Urner Wurzeln, hat die vierte Staffel von «Wilder» gedreht. Vor dem Start der neuen Folgen blickt er zurück auf die Dreharbeiten, die vor einem Jahr zu einem grossen Teil auf dem Urnerboden stattgefunden haben. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Der Exil-Urner Claudio Fäh bei den Dreharbeiten. Bild: Pascal Mora / SRF

Vor einem Jahr haben wir miteinander über den Beginn der Dreharbeiten für die vierte Staffel von «Wilder» gesprochen. Wie ist der Dreh gelaufen?

Claudio Fäh: Der Dreh war ein besonderes Erlebnis – eine strenge, aber unvergessliche Zeit. Die Bedingungen im letzten Winter, die gewaltigen Schneemengen, machten es nicht immer einfach. Oft mussten wir den Drehplan wegen garstigen Wetters kurzfristig umstellen. Einmal waren wir sogar gezwungen, wegen akuter Lawinengefahr alle im Konvoi vom Urnerboden zu evakuieren. In diesen Momenten waren wir speziell dankbar für die lokale Unterstützung.

Waren Sie gut über die aktuellen Gefahren auf dem Urnerboden informiert?

Wir wurden stets von Markus Walker auf dem Urnerboden über die Lawinenlage auf dem Laufenden gehalten. Das Wetter kann hier schnell ins Extreme kippen, und dies erfuhren wir ein paar Mal auf eindrückliche Weise. Natürlich wollten wir den Schnee im Bild, aber teilweise kriegten wir fast ein bisschen zu viel davon.

Sie lebten während der Dreharbeiten vor Ort. Wie haben Sie und Ihre Familie die Zeit erlebt?

Das war ein rechter Tapetenwechsel im Vergleich zu Los Angeles, den wir alle sehr geniessen konnten.

Wie verlief die Arbeit mit den Schauspielerinnen und Schauspielern?

Die Arbeit mit den Schauspielerinnen und Schauspielern war besonders befruchtend. Zum Teil spielten sie ja ihre Rollen bereits zum vierten Mal in Folge: Sarah Spale als Rosa Wilder und Marcus Signer als Manfred Kägi sowie zahlreiche andere Schauspielerinnen und Schauspieler. Sie brachten somit viel Vorwissen und Erlebtes mit, wodurch sich starke Emotionen abrufen liessen. Aber es gelang uns auch, die neuen Figuren mit hochkarätigen Schauspielerinnen und Schauspielern zu besetzen. Erstklassige Darstellerinnen und Darsteller, die der Geschichte grosse Tiefe verliehen. Es war ein wirklich starkes Ensemble.

Claudio Fäh (Mitte) zusammen mit den Hauptdarstellern Sarah Spale und Marcus Signer. Nicht immer schien während der Dreharbeiten auf dem Urnerboden die Sonne. Bild: Pascal Mora / SRF

Was war Ihr schönstes Erlebnis?

Das Projekt hielt mich eineinhalb Jahre beschäftigt. Aus dieser Zeit ein einzelnes Erlebnis herauszufischen, ist schwierig. Generell waren es die Begegnungen mit Crew und Cast, die kreative Zusammenarbeit und die neuen Freundschaften, die ich schliessen konnte, die am wertvollsten sind.

Gibt es auch Dinge, die nicht nach Plan gelaufen sind?

Bei so einem Unterfangen läuft nie alles genau nach Plan. Natürlich muss man versuchen, alle Eventualitäten in Betracht zu ziehen. Aber wenn sich Hindernisse in den Weg stellen, geht es darum, sich auf Intuition und Erfahrung des Teams und der Schauspieler zu stützen, um Lösungen vor Ort zu finden.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?

Wir wollten auf dem Dach der Lawinengalerie auf der Klausenstrasse drehen. Eine Lawinengalerie steht per Definition da, wo oft Lawinen niedergehen. Das Dach ist also ein gefährlicher Ort. Nachdem unsere Lawinenexperten in den Vorbereitungen das Dach als begehbar erklärten, stellte sich am Morgen des Drehs doch heraus, dass genau die Stelle, wo ich die Szene geplant hatte, zu gefährlich war.

Ist Ihnen da rasch etwas Neues eingefallen?

Wir standen mit knapp 40 Leuten da und mussten innerhalb weniger Minuten umentscheiden, um die Sicherheit des Teams nicht aufs Spiel zu setzen. Wie so oft erwies sich nach kurzem Umdenken, dass sich die Szene sogar besser gestalten lässt, ohne die gefährliche Stelle überhaupt zu betreten. Das war ein Glücksfall. Nicht immer funktioniert das so. Aber oft braucht es die Bereitschaft, langgehegte Pläne im Moment zu ändern und auf unvorhersehbare Umstände flexibel zu reagieren. Dies kann eine Unmittelbarkeit schaffen, die letztlich dem Drama hilft. Das heisst aber nicht, dass Planung nicht nötig ist. Nur akribische Planung erlaubt es einem, am Tag überhaupt flexibel reagieren zu können.

Sie sind in Altdorf aufgewachsen, verbrachten aber mehrmals abwechslungsreiche Zeiten mit Freunden auf dem Urnerboden. Kamen da während der Dreharbeiten alte Erinnerungen hoch?

Natürlich. Der Urnerboden ist ein magischer Ort. Ich glaube, da geistert ganz viel herum.

Was hat sich seit damals verändert?

Soweit ich sagen kann, nicht so viel. Das ist ja das Schöne. Natürlich sind gewisse Dinge anders. Ich kann mich noch ans alte Hotel Wilhelm Tell erinnern oder den alten Dorfladen. Aber – wie das fiktive Bergdorf Oberwies in der ersten «Wilder»-Staffel – die Alp ist zum Glück davon verschont geblieben, zu einem zugebauten Touristenhotspot zu werden.

Wie fühlt es sich für Sie an, die sechs Episoden nun am Fernsehen anzuschauen?

Ich freue mich auf die Ausstrahlung und hoffe, dem Publikum wird’s gefallen.

Vermissen Sie das Urnerland und den Urnerboden ein bisschen?

Der Urnerboden bot mit seiner Naturgewalt eine grandiose und passende Kulisse für «Wilder». Ich genoss die garstige Winterzeit, besuche die Alp aber gerne auch im Sommer. Dann ist es dort um einiges angenehmer.

«Wilder» sorgt jetzt zwar im Fernsehen für Spannung, für Sie ist das Projekt abgeschlossen. Woran arbeiten Sie gerade?

Ich bin in den Vorbereitungen zu einem neuen Spielfilm. «No Way Up» handelt von einem Flugzeugabsturz. Gefilmt wird in London im Frühling, sofern uns die Pandemie nicht einen Strich durch die Rechnung macht.

Wie schwierig ist es zurzeit, in Los Angeles als Regisseur Arbeit zu finden?

Ich bin dankbar, dass ich während der Pandemie arbeiten durfte. Inzwischen scheinen sich auch einige in dieser Zeit angestaute Projekte wieder vorwärtszubewegen. Ich hoffe, dieser Trend hält an, auch trotz der momentan ungünstigen Covid-Zahlen.

Claudio Fäh plant neuen Spielfilm Der 46-jährige Exil-Urner Claudio Fäh lebt mit seiner Familie in Los Angeles. In seiner Welt geht es meistens um knallharte Killer, blutrünstige Wikinger oder erbarmungslose Kämpfer im Zweiten Weltkrieg. Vor rund eineinhalb Jahren hat er aber auch einen ganz anderen Film gedreht. Im zwölfminütigen Dokumentarfilm «Child Of The Earth» erzählt er von einem todkranken 17-jährigen Teenager, der mit Hilfe modernster Technik in seinem Wohnzimmer in Los Angeles virtuell ins Weltall reisen kann. Mit der vierten Staffel der SRF-Krimiserie «Wilder» hat sich Claudio Fäh wieder ins Genre des Krimis begeben. Im kommenden Frühling will er in London den Spielfilm «No Way Up» drehen. (MZ)

Hinweis: Die erste Folge der vierten «Wilder»-Staffel ist am Dienstag um 20.05 Uhr auf SRF 1 zu sehen.

