Porträt Contact-Tracing in Uri: Für das Aufspüren möglicher Corona-Infektionen braucht es Detektivarbeit Martina Deplazes und Rita Traxel erzählen über ihre Erfahrungen. Zu Contact Tracerinnen wurden die beiden Urnerinnen eher durch Zufall. Markus Zwyssig 23.10.2020, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die beiden Contact-Tracerinnen Martina Deplazes (links) und Rita Traxel. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 22. Oktober 2020)

Den Altbau des Kantonsspitals in Altdorf betritt man zurzeit mit einem mulmigen Gefühl. Der Besucher ist froh um den Mundschutz und nutzt jede Gelegenheit, seine Hände mit Desinfektionsmittel zu reinigen. Menschen, bei denen der Verdacht besteht, sie könnten sich mit dem Coronavirus infiziert haben, kommen hierher und lassen sich testen.

Wegen der auch in Uri gestiegenen Fälle herrscht Hochbetrieb. In zahlreichen improvisierten Büros arbeiten die Contact-Tracer. Martina Deplazes und Rita Traxel sind zwei von ihnen. Sie müssen die schlechte Nachricht überbringen, wenn ein Corona-Test positiv ausgefallen ist. Zudem müssen sie Infizierte anweisen, sich in Isolation zu begeben. Kontaktpersonen, die mit einer Personen, die Corona hat, in Kontakt waren, werden in eine zehntägige Quarantäne geschickt.

Rita Traxel: «Wir versuchen es, den positiv auf das Coronavirus Getesteten möglichst schonend zu sagen.» Bild: Florian Arnold (Altdorf, 22. Oktober 2020)

Fingerspitzengefühl gefragt

«Wir versuchen es, den positiv auf das Coronavirus Getesteten möglichst schonend zu sagen», sagt Rita Traxel. Die Reaktionen, die vom anderen Ende des Telefons kämen, seien ganz unterschiedlich. «Während die einen sagen, das hätten sie vermutet, und relativ gelassen bleiben, reagieren die anderen geschockt.» Die Contact-Tracerinnen müssen viel Fingerspitzengefühl aufbringen. Traxel sagt:

«Hinter jedem Fall steckt ein Schicksal. Manchmal ist es für die Betroffenen sehr schwierig, damit umzugehen.»

Ist die schlechte Nachricht verdaut, müssen die Contact-Tracerinnen wissen, mit welchen Menschen die infizierte Personen in den vergangenen vier Tagen Kontakt hatte. «Das ist eine richtige Detektivarbeit», sagt Rita Traxel. Manchmal werde verschwiegen, dass man sich mit einer bestimmten Person zum Kaffee getroffen habe und im Restaurant am selben Tisch mehr als eine Viertelstunde zusammen gesessen habe. Nicht immer passiert das böswillig, manchmal habe man es wirklich vergessen.

Den Ansteckungsherd zu finden ist wichtig

Die beiden Contact-Tracerinnen sind sich einig: Es geht nicht darum, jemanden zu bestrafen. Das Rückverfolgen allfälliger weiterer Corona-Ansteckungen ist entscheidend. Vielfach haben die Kontakte nämlich einen Zusammenhang mit einem anderen Fall. «Einen Ansteckungsherd zu finden, das ist für uns wichtig», sagt Rita Traxel. So hätten beispielsweise die Infektionen nach dem Jodler-Anlass in Schwyz weite Kreise in der ganzen Zentralschweiz gezogen.

Im Fall der Massenquarantäne nach zwei positiven Coronafällen in der Tellenbar und im Londoner sei es entscheidend gewesen, dass der Kantonsarzt für die rund 300 Kontaktpersonen Quarantäne angeordnet habe. «Viele weitere Ansteckungen konnten dadurch vermieden werden », ist Rita Traxel überzeugt. Bei den Telefonaten fallen aber nicht immer nur schöne Worte. Es komme schon vor, dass jemand den Frust an den Contact-Tracerinnen auslässt. «Da wird schon mal mit dem Anwalt gedroht», sagt die Contact-Tracerin. Die Wut richte sich meistens gegen die positiv getestete Person. Ihretwegen müsse man sich ja schliesslich in Quarantäne begeben.

Quarantäne nicht verfrüht abbrechen

Muss eine positiv getestete Person isoliert werden oder eine Kontaktperson in Quarantäne, sei dies unbedingt ernst zu nehmen. «Alle sehen nicht den Sinn dahinter», sagt Rita Traxel. «Wir weisen aber darauf hin, wie wichtig das ist.» Zudem erhalten die betroffenen Personen eine Telefonnummer, die sie bei Fragen auch mehrmals anrufen dürfen. Dadurch fühlten sich die Betroffenen ernst genommen und nicht alleine gelassen. Die ganze Quarantänezeit sei unbedingt einzuhalten. Es sei schon vorgekommen, dass ein Testergebnis zuerst negativ ausgefallen sei, am achten Tag der Quarantäne dann aber positiv gewesen sei. Testen lassen solle man sich erst beim Auftreten von Symptomen.

In die Arbeit hinein gewachsen

Martina Deplazes hat ihre Arbeit im März begonnen. Drei Wochen lang arbeitete sie aushilfsweise, damals noch auf der Gesundheitsdirektion. Damals habe sie den Kantonsarzt unterstützt und sei entsprechend instruiert worden. Sie betreute positiv getestete Personen. «Ich bin in die Arbeit hinein gewachsen», sagt Deplazes. Bei ihrer Arbeit werde sie von den Fachpersonen gut unterstützt.

Rita Traxel ist durch Martina Deplazes zur Arbeit als Contact Tracerin gekommen. Deplazes habe ihr gesagt, beim Contact Tracing suche man zusätzliches Personal. Sie habe zugesagt, vorerst für ein paar Stunden auszuhelfen. Sie sei geblieben und arbeite nun in einem 60 bis 80 Prozent Pensum als Contact-Tracerin.

In Uri macht die Lungenliga das Contact Tracing im Auftrag des Kantons. Bei Bedarf können bis zu 24 Personen aufgeboten werden. Die Büros sind sowohl werktags als auch am Wochenende in der Regel von 7.30 bis 18.30 Uhr besetzt. Manchmal wird aber auch bis 21 Uhr gearbeitet. Etwa als der Kantonsarzt Massenquarantäne nach den beiden Corona-Fällen in Tellenbar und Londoner anordnete und 300 Kontaktpersonen angerufen werden mussten. Diese Woche wurde es am Mittwoch hektisch, als 22 neue Fälle bekannt wurden.

Martina Deplazes: «Wir werden jetzt wieder freundlicher behandelt.» Bild: Florian Arnold (Altdorf, 22. Oktober 2020)

«Das Bewusstsein für die Gefahren einer Ansteckung ist mit den hochgeschnellten Fallzahlen gestiegen», gibt sich Martina Deplazes überzeugt. Und noch einen weiteren Effekt sieht sie für ihre Arbeit: «Wir werden jetzt wieder freundlicher behandelt.»