Stimmrechtsalter 16 im Kanton Uri

Contra Nein – 16 ist zu jung, um über Abgaben zu entscheiden Anian Heierli 07.09.2021

Fakt ist: Auch Junge stimmen ab. Die Stimmbeteiligung der 18- bis 29-Jährigen beim C0 2 -Gesetz lag bei 54 Prozent. Doch aufgepasst: Bei der Abstimmung zum Energiegesetz im Mai 2017 gingen nur gerade 29 Prozent der Jungen an die Urne. Damals beschlossen die Schweizer über ein komplexes Massnahmepaket mit den Eckpunkten: Energieverbrauch senken, erneuerbare Energien fördern, keine neuen Atomkraftwerke bauen. Im Kern drehen sich also beide Vorlagen um die Rettung des Klimas.

Hier liegt der Hund begraben. So kommt der Dachverband Schweizer Jugendparlamente in einem Bericht zum Schluss: Junge Erwachsene stimmen am selektivsten ab. Sie stimmen ab, wenn Vorlagen sie direkt betreffen, diese medial eine grosse Präsenz haben oder wenn sie weniger komplex sind. Die Jugend befasst sich also nachweislich ungern mit komplizierten politischen Themen. Das ist ok.

Für sie gibt es Wichtigeres im Leben. Es geht darum, die Familie zu verlassen, sich für einen Beruf zu entscheiden und etwas Eigenes aufzubauen. Nun gilt es, Geld zurückzulegen, um später Steuern zu bezahlen. Plötzlich muss man Arbeits- und Mietverträge unterzeichnen. Männer sehen sich zusätzlich mit der Frage der Dienstpflicht konfrontiert. Hinzu kommen Freiheiten, wie das Verreisen ohne Erlaubnis der Eltern oder Autofahren. Es ist also logisch, dass Politik selbst bei Volljährigen hinten ansteht.

Wer also glaubt, die Jugend für Politik zu begeistern, indem er das aktive Wahl- und Stimmrecht für 16-Jährige einführt, folgt einem Trugschluss. Dieses Motivieren ist noch immer die Aufgabe der Eltern, Parteien und der Schulen. Genauso falsch ist es, zu glauben, man könne das aktive und passive Wahlrecht auseinanderreissen. Denn einer politisch mündigen Person das Amt zu verbieten, ist diskriminierend. Ebenso sollte eine 16-jährige Person nicht über Abgaben und Steuern entscheiden, ohne diese selbst je bezahlt zu haben. Mein Fazit ist klar: Belassen wir das Wahl- und Stimmrecht bei 18 Jahren.

