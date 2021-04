Corona Auch in Uri steigen die positiven Fälle immer mehr Der Sonderstab informiert über die Situation im Kanton Uri. Dabei zeigt sich: Die Infektionszahlen sind erneut angestiegen – und werden es wahrscheinlich noch weiter tun. 09.04.2021, 11.45 Uhr

Die Fallzahlen im Kanton Uri sind im Vergleich zur Vorwoche erneut anstiegen, wie es im Lagebulletin des Sonderstabs Covid-19 des Kantons Uri heisst. Unter anderem sind in den vergangenen Wochen Fälle in zwei Urner Heimen sowie in verschiedenen Gemeinden in Schulen aufgetreten. Es ist laut Mitteilung davon auszugehen, dass infolge der Ostertage und der in dieser Zeit vermehrt aufgetretenen Kontakte in nächster Zeit noch nicht von tieferen Fallzahlen ausgegangen werden kann.