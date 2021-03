Coronaskeptiker Chirurg vergleicht Impfzentrum mit KZ – das Kantonsspital Uri ist entsetzt Belegarzt Lars Flöter vergreift sich auf sozialen Medien im Ton. Er vergleicht das neue Corona-Impfzentrum in Zürich mit dem Konzentrationslager Theresienstadt. Auch sonst spart er nicht mit Beleidigungen. Das Kantonsspital Uri distanziert sich. Zweifelt aber nicht an seinen medizinischen Fähigkeiten. Anian Heierli 13.03.2021, 05.00 Uhr

Er hat den Ruf eines fähigen Neuro- und Wirbelsäulenchirurgen. Der 53-jährige Lars Flöter operiert unter anderem als Belegarzt im Kantonsspital Uri (KSU). Die Einheimischen kennen ihn aber auch als Person, die sich als Podiumsgast und in Leserbriefen öffentlich zu gesellschaftlichen und politischen Themen äussert – teils sehr bissig und zynisch.

Daran ist nichts auszusetzen. Doch in den letzten Tagen hat der Mediziner in diversen Online-Kommentaren auf der Business-Plattform Linkedin die Grenzen des guten Geschmacks und des angebrachten Zynismus deutlich überschritten. Am Dienstag veröffentlichte das Branchenportal Medinside die ersten Bilder des Corona-Impfzentrums in der Messehalle Zürich Oerlikon. Flöter vergleicht die Fotos mit einem Konzentrationslager aus dem 2. Weltkrieg.

Der Chirurg überschritt in Online-Kommentaren auf der Business-Plattform Linkedin die Grenzen des guten Geschmacks. Bild: Screenshots

Kommentar: «So ähnlich sieht es in Theresienstadt auch aus!»

Mit seinem Klarnamen und der Berufsbezeichnung Doktor der Medizin kommentiert er: «Schlichte Eleganz und funktionaler Purismus. So ähnlich sieht es in Theresienstadt auch aus!» Zur Erklärung: Das KZ Theresienstadt steht noch immer als Mahnmal in der tschechischen Stadt Terezín. Im Zweiten Weltkrieg wurde es von den Nazis als Transitlager betrieben. Die Gefangenen wurden von hier in grosse Vernichtungslager wie Auschwitz deportiert. Im KZ Theresienstadt selbst starben rund 2500 Menschen an Exekution, Folter und Krankheit.

In weiteren Kommentaren liefert er sich einen Schlagabtausch mit anderen Nutzern der Business-Plattform. Es schreibt Sätze wie: «Es lief für euch Ratten vor 40 Jahren definitiv besser, aber für meinen Geschmack auch heute noch zu gut.» Oder: «Und meine Seite weiss längst, dass die friedliche Revolution ein Fehler war, weil nur dadurch Leute ihrer Sorte hier das Maul aufreissen dürfen.» Seine Aussagen sind Anspielungen auf das DDR-Regime in Ostdeutschland und dessen Zusammenbruch 1989. Es scheint, als hätte sich der Chirurg eine nicht-friedliche Revolution gewünscht.

Die Fotos hätten ihn wirklich ans Konzentrationslager erinnert

Unsere Zeitung hat den Arzt mit seinen derben Aussagen konfrontiert. Er werde in Zukunft vorsichtiger sein, sei aber nicht der Meinung, dass er etwas löschen müsse. Den Vergleich des Impfzentrums mit dem KZ Theresienstadt rechtfertigt der Chirurg so: Als er die Bilder zum ersten Mal gesehen habe, hätten ihn diese wirklich stark an das Konzentrationslager erinnert. Er habe dieses schon zweimal besucht. Auch Fotos des Impfzentrums in der Messehalle empfinde er als menschenverachtend. Seine Aussage sei aber überspitzt formuliert.

Die Leitung des Kantonsspitals Uri distanziert sich in aller Form von den Online-Kommentaren des freischaffenden Chirurgen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 23. Januar 2021)

Auch die Anspielungen zum DDR-Regime streitet er nicht ab. Im Gegenteil: Da habe er sich mit einer Person aus Deutschland gestritten, bei der er eine DDR-Vergangenheit vermutet. Um das zu verstehen, müsse man seine Vorgeschichte kennen. So war Flöter, der deutsche Wurzeln hat, nach eigenen Angaben Verfolgter in Ostdeutschland. Er sass im Gefängnis und flüchtete 1988 als junger Mann unter Todesangst über die geschlossene Grenze. Sein Abitur und Medizinstudium folgten erst später. Deshalb habe er sehr emotional reagiert. Die Bezeichnung «Ratten» würde er nachträglich weglassen. Auch in anderen Kommentaren hat er nicht auf Beleidigungen verzichtet. Er nutzte Wörter wie «Bärenscheisse», «vertrottelte Zeitgenossen», «Gewerkschaftsfuzzis» und er bezeichnete den bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder als «sprechende Klobürste».

Kantonsspital distanziert sich deutlich von den Äusserungen

Das Kantonsspital Uri äussert sich schriftlich zu den verbalen Entgleisungen. «Wir distanzieren uns im KSU allgemein und immer in aller Form von irgendwelchen Posts und anderen schriftlichen und mündlichen Äusserungen, die auch nur im Ansatz fremdenfeindlich, sexistisch oder sonst wie verletzend sind.» Man stehe für eine wertschätzende, empathische Kommunikation. Die Mitarbeitenden hätten dies gemeinsam festgehalten.

Das KSU schreibt konkret zu den Kommentaren: «Die Wortwahl von Lars Flöter ist uns fremd und wir schätzen das Kokettieren mit historischen Ereignissen als gefährlich ein. Seine Einschätzung der Coronapandemie deckt sich nicht mit der unseren.» Kritik zur Test- und Impfstrategie gäbe es von verschiedenen Seiten. Diese sei der Erfüllung des Leistungsauftrags nicht dienlich. Das Spital betont:

«Vielmehr leisten wir unseren Beitrag, dass unsere Mitmenschen wieder hoffnungsvoller in die Zukunft blicken. Tests sind dabei unerlässlich und die Impfungen die aktuell einzig wirksame Therapie.»

Mit dem Belegarzt wurde schon vor einiger Zeit das Gespräch gesucht. Dabei wurden klare Grenzen gesetzt. Heisst: «Es darf keinen ersichtlichen Zusammenhang geben zwischen privaten Meinungsäusserungen und dem KSU.» Gemäss aktuellem Kenntnisstand halte sich der Mediziner daran. Über die jüngsten Beiträge auf sozialen Medien hat auch die Urner Gesundheitsdirektion Kenntnis. Diese nimmt ihre aufsichtsrechtlichen Aufgaben wahr. «Es ist keine Verletzung der ärztlichen Sorgfaltspflicht erkennbar.» So ist man seitens KSU auch mit den medizinischen Leistungen von Lars Flöter zufrieden.

Flöter ist selbstständig als Facharzt tätig

Zwischen dem Chirurgen und dem Spital besteht aber kein Arbeitsverhältnis. Der Belegarzt ist selbstständig als Facharzt tätig und nutzt die Spitalinfrastruktur eigenverantwortlich, um Patienten zu behandeln. So arbeitet er auch als Belegarzt am Spital Lindberg in Winterthur. Bis vor einem Jahr operierte er in dieser Funktion ebenfalls am Kantonsspital Aarau. Dieses löste im Frühjahr 2020 aber das Verhältnis mit ihm auf (wir berichteten). Damals ging es nicht um gehässige Online-Kommentare. Neurochirurg Lars Flöter hatte sich öffentlich für seinen Fachkollegen Javier Fandino eingesetzt, der zuvor überraschend das Kantonsspital Aarau verlassen musste.

In der Folge löste das Kantonsspital Aarau auch die Zusammenarbeit mit Lars Flöter auf. Die damalige Begründung des Spitals an den Arzt: «In den letzten Wochen haben Sie sich in den Medien mehrfach mit negativen Äusserungen über die Kantonsspital Aarau AG zitieren lassen. Wir leiten daraus ab, dass Sie die Zusammenarbeit beenden möchten.» Der Belegarzt akzeptierte dies mit den Worten: «An einer Geschäftsbeziehung mit einem Partner, der so dünnhäutig auf Kritik an obskuren Abläufen reagiert, habe ich kein Interesse.»