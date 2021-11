So gehen Urner Samichläuse im Dezember 2021 mit Corona um

Corona Dank Sicherheitskonzept: Die Urner Samichläuse kommen wieder ins Haus In mehreren Urner Gemeinden macht der Samichlaus dieses Jahr wieder Hausbesuche. Eine Umfrage bei den Organisatoren zeigt: Die Corona-Sicherheitsmassnahmen unterscheiden sich. Anian Heierli Jetzt kommentieren 03.11.2021, 17.41 Uhr

Im letzten Jahr durften Urner Samichläuse auf der faulen Haut herumliegen. Doch nun haben die meisten genug von der coronabedingten Zwangspause. Jetzt werden wieder Bärte gezupft, Stiefel poliert und Mandarinen eingepackt.

Der blaue Altdorfer Samichlaus und seine Helfer werden in diesem Jahr wieder Hausbesuche durchführen. Archivbild: Urs Hanhart (30. November 2019)

In Altdorf finden wieder Hausbesuche statt. Dabei wird auf ein gewisses Schutzkonzept geachtet. «Geplant ist, dass wir Hausbesuche im normalen Rahmen durchführen», sagt Michael von Mentlen, Organisator Chlausanlass des Vereins Nächstenliebe Altdorf. «Für unsere Samichläuse und Schmutzlis gilt die 3G-Regel.» Jeder sei entweder getestet, genesen oder geimpft. Zudem müssen Familien, die den Samichlaus nach Hause in die Stube bestellen, während des Besuchs eine Maske tragen. Ausgenommen sind von dieser Masken-Regel Kinder unter 12 Jahren. Michael von Mentlen erklärt: «Das ist zum Eigenschutz unserer Helfer vor einer möglichen Ansteckung oder Quarantäne.» Wer in Altdorf auf eine Maske verzichten will, darf den Samichlaus als Alternative auch einfach vor die Haustüre bestellen.

Sorgen machen sich die Mitglieder von Nächstenliebe Altdorf aber keine. «Bei uns ist die Freude gross. Der Samichlaus ist ein wichtiger Teil des Vereinslebens», so von Mentlen. Auch für die Kinder sei es schön, wenn der Samichlaus in die Stube komme. Dieser hat in Altdorf einiges zu tun. Gemäss von Mentlen werden im Schnitt 150 Familien mit rund 500 Kindern besucht. Die Kindergärten sind in dieser Zahl nicht eingerechnet. Damit dies möglich ist, sind rund 10 Gruppen mit jeweils einem Samichlaus und zwei Schmutzlis an mehreren Tagen unterwegs. Auch der Samichlauseinzug am 27. November wird durchgeführt.

In Flüelen gilt keine 3G-Regel

Bereit sind auch die Chläuse und Schmutzlis der Fasnachtsorganisation Fidelitas Flüelen. Dieses Jahr gibt es am Samstag, 4. Dezember, einen Einzug und an den Folgetagen werden Hausbesuche durchgeführt. Das ist in Flüelen immer etwas speziell. Grund: Der Samichlaus kommt nicht auf Anmeldung, sondern versucht es in jedem der rund 1000 Haushalte auf gut Glück. Im Vorfeld findet aber eine Betteltour statt, bei der man sich erkundigt, ob man kommen soll. Organisator und Fidelitas-Mitglied Andreas Herger erklärt: «Wir werden die Haushalte zudem noch anschreiben, mit dem Hinweis, man solle innovativ sein. Gemeint ist, dass man den Samichlaus wegen Corona vielleicht auf dem Balkon oder im Garten empfängt.» Doch letztlich sei das jedem selber überlassen.

Stand jetzt gilt für Chläuse und Schmutzlis in Flüelen nicht die 3G-Regel. «Wir haben uns informiert», so Herger. Da es sich um einen Privatbesuch handle, sei das nicht notwendig. Schon heute steht aber fest, dass Helfer, die Altersheim- und Spitalbesuche machen, geimpft oder getestet sind. Und auch im Vereinslokal von Fidelitas Flüelen gilt ein Schutzkonzept, das mit der Gemeinde abgesprochen ist. Laut Herger zeigt eine Umfrage bei aktiven Helfer, dass sich fast alle wieder einen «normalen» Samichlausanlass mit Hausbesuchen wünschen. Entsprechend gross sei die Vorfreude.

Wegen Corona meldete sich der Samichlaus im vergangenen Jahr per Videobotschaft an die Kinder in Altdorf. Bild: PD

Die Samichläuse machen dieses Jahr auch in Andermatt wieder Hausbesuche. «Die Samichläuse und Schmutzlis, die nicht geimpft sind, gehen sich im Vorfeld testen», sagt Dean Dahinden, Präsident des Vereins St.Nikolaus Andermatt. Unterwegs sei man jeweils im Zweierteam, ein Chlaus und ein Schmutzli. Auch ein Umzug soll am 6. Dezember wieder stattfinden. Dahinden dazu: «Wir freuen uns, dass wir wie gewohnt den Samichlaus durchführen dürfen.»

Vorsichtiger ist man dagegen in Erstfeld. Erich Herger vom zuständigen Gewerbeverein sagt, «dass es keinen Einzug gibt.» Wegen Corona würden der Samichlaus und Schmutzli auch nicht ins Haus gehen. Gemäss Herger wird es aber verschiedene Standorte im Dorf geben, an denen die Kinder den Samichlaus besuchen dürfen. Welche Standorte das genau sind, ist noch nicht im Detail geklärt.