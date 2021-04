Kundgebung Corona-Demo in Altdorf: 500 Demonstranten, 180 Wegweisungen, zwei Verletzte – Polizei setzt Pfefferspray ein Offiziell wurde die Kundgebung gegen die Coronamassnahmen in Altdorf abgesagt, die Behörden haben keine Bewilligung erteilt. Am Samstagnachmittag hielten sich dennoch viele Personen auf dem Rathausplatz auf. Am frühen Abend gelang es der Polizei, die Demonstranten vom Platz zu vertreiben. Florian Arnold und Philipp Wolf Aktualisiert 10.04.2021, 20.56 Uhr

Nachdem sich am Samstagnachmittag mehrere hundert Personen in Altdorf zu einer unbewilligten Coronademonstration versammelt haben, gelang es der Polizei kurz nach 15.30 Uhr, den Platz zu räumen. Viele der Demonstranten zogen durch die Schützengasse davon. Das Gros der Teilnehmer ist zu jenem Bauernhof gezogen, auf dem die heutige Demonstration ursprünglich geplant war. Unter den Teilnehmenden befand sich auch Daniel Stricker, ein bekannter Gegner der Coronamassnahmen.

Kantonspolizei Uri beendete Einsatz um 19.15 Uhr In einer Mitteilung von Samstagabend teilte die Kantonspolizei Uri mit, dass sich rund 500 Personen, die mehrheitlich ohne Gesichtsmaske unterwegs waren, auf dem Rathausplatz in Altdorf versammelt haben. Sie wurden aufgefordert, die Menschenansammlung aufzulösen. Aus Verhältnismässigkeitsgründen habe die Polizei diese Ansammlung geduldet, heisst es in der Mitteilung weiter. Schliesslich habe sich ein Teil der Demonstranten auf einen Bauernhof an der Grenzgasse in Altdorf begeben. Die Polizei beendete die Ansammlung kurz nach 19.15 Uhr. Es wurden rund 180 Personen Wegweisungen und Fernhaltemassnahmen eröffnet. Wegen des Nichteinhaltens der Wegweisung kam es zu zwei Verzeigungen. Im Zusammenhang mit dem Umzug musste durch die Einsatzkräfte ein Warnschuss mit Gummischrot abgegeben werden. Auf dem Rathausplatz wurde zum Eigenschutz der Polizisten kurzzeitig Reizstoff eingesetzt. Zwei Personen begaben sich daraufhin selbständig zur Kontrolle ins Kantonsspital Uri, welches sie zwischenzeitlich wieder verlassen konnten. Es kam zu keinen Festnahmen. Gemäss dem bisherigen Kenntnisstand entstand kein Sachschaden. Die Kantonspolizei Uri wurde durch Einsatzkräfte aus dem Zentralschweizer Polizeikonkordat sowie durch die Transportpolizei der SBB unterstützt. Zudem stand der Rettungsdienst aus Zentralschweizer Kantonen im Einsatz.

Die Polizei vertreibt die Demonstranten. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Altdorf, 10. April 2021) Corona-Skeptiker vor dem Tell Denkmal in Altdorf. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Altdorf, 10. April 2021) Die Demonstranten tragen keine Masken. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Altdorf, 10. April 2021) Am Morgen war's noch ruhig, am Nachmittag nicht mehr. Bild: Philipp Wolf (Altdorf, 10. April 2021) Die Polizei versucht, die Demonstranten vom Platz wegzuweisen. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Die Polizei steht bereit. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Bereits vor der Mittagszeit wies die Urner Kantonspolizei mutmassliche Demonstranten vom Rathausplatz in Altdorf. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Die Demonstration ist im Vorfeld von der Urner Regierung nicht bewilligt worden. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Vor dem Mittag war es um das Telldenkmal noch ruhig. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Die Polizei kontrollierte alle Fahrgäste am Bahnhof Flüelen. Bild: Philipp Wolf (Flüelen, 10. April 2021) Das Ereignis weckte das Interesse der Medien. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Eine Person mit einer Armbrust mimte den Nationalhelden Wilhelm Tell. Bild: Philipp Wolf (Altdorf, 10. April 2021) Die Polizei fuhr mit schwerem Geschütz auf. Die Urner konnten auf Unterstützung anderer Kantone zählen. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Nebst den Demonstranten zog es auch viele Schaulustige ins Zentrum. Bild: Philipp Wolf (Altdorf, 10. April 2021) Die maskierten Demonstranten betrauerten die traumatisierten Kinder, dazu erklang Kirchenmusik. Bild: Philipp Wolf (Altdorf, 10. April 2021) Die Polizei beginnt, den innersten Kreis einzukesseln. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Der Kreis wird enger. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Rund herum stehen noch viele Personen. Neben Demonstranten wohl auch einige Schaulustige. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Die Polizei nimmt Personenkontrollen und auch Verzeigungen vor. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Es gab einen Tryychler-Zug. Bild: Philipp Wolf (Altdorf, 10. April 2021) Viele halten sich nicht an die Maskenpflicht. Bild: PD «Liebe, Freiheit, keine Diktatur» skandieren die Demonstranten. Bild: Philipp Wolf

Polizei riegelte den Platz ab

Etwas mehr als eine Stunde bevor sich der Rathausplatz endgültig leerte, war eine Gruppe Tryychler mit über 100 Demonstranten im Schlepptau von der Gotthardstrasse her kommend auf den Rathausplatz marschiert. Die Tryychler, die mit ihren grossen Glocken Lärm machten, umrundeten den Platz mehrmals und wurden von den Demonstranten frenetisch gefeiert. Insgesamt waren zu dieser Zeit 300 bis 400 Personen vor Ort.

Die Polizei setzte Pfefferspray gegen die Demonstranten ein. Bild: Florian Arnold

Renitente Demonstranten wurden dabei kurz vor 15 Uhr von der Polizei mit Pfefferspray besprüht. Dies bestätigte Polizeisprecherin Sonja Aschwanden gegenüber «20 Minuten». Darüber hinaus wurde ein Warnschuss mit Gummischrot abgesetzt, so die Sprecherin.

Ein Bild, wie es Altdorf wohl noch nie sah: Hunderte Demonstranten sind um das Telldenkmal versammelt. Bild: Florian Arnold (10. April 2021)

Bevor die Tryychler auf dem Rathausplatz auftauchten, sorgte derweil eine eine Gruppe von knapp 20 Leuten auf dem Rathausplatz für Aufsehen. Sie trugen dunkle Kleidung sowie weisse Masken. Dazu präsentierten sie Schilder mit Botschaften wie «Wir betrauern die traumatisierten Kinder». Aus einem Lautsprecher ertönte schwermütige Kirchenmusik. Unter dem Applaus der umstehenden Demonstranten legten sie beim Telldenkmal einen Kranz nieder.

Sowohl vor dieser Aktion als auch vor dem Einzug der Tryychler hatte die Polizei mehrmals versucht, den Rathausplatz zu räumen. Bereits kurz nach dem Mittag hatte sie versucht, den innersten Kreis der Demonstranten rund ums Telldenkmal einzukesseln.

Zahlreiche Wegweisungen

Noch am frühen Samstagnachmittag hatte die Polizei immer wieder den Dialog gesucht mit den Demonstranten. Die Ordnungshüter hörten geduldig zu, führten Personenkontrollen durch und überwachten das Treiben. Derweil wurden von Beginn an auch Wegweisungen ausgesprochen. Dies sowohl auf dem Rathausplatz als auch beim Bahnhof in Flüelen. An eben diesem hatte die Polizei am Mittag stark Präsenz markiert. Alle Ankömmlinge wurden einer Personenkontrolle unterzogen. Am Ende sprach die Polizei 180 Wegweisungen aus.

