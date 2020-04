Corona: Erster Todesfall in Uri Eine 75-jährige Frau ist im Kantonsspital ihrer Krankheit erlegen - ohne relevante Vorerkrankungen zu haben. Lebenserhaltende Massnahmen wurden auf ihren Wunsch nicht umgesetzt. Florian Arnold 02.04.2020, 09.50 Uhr

Eine Schutzbrille wird desinfiziert im Kantonsspital Baselland (KSBL) am Standort Bruderholz in Binningen, am Donnerstag, 26. Maerz 2020. (KEYSTONE/Georgios Kefalas) Georgios Kefalas / KEYSTONE

«Im Kanton Uri ist erstmals eine Person an den Folgen des Coronavirus gestorben», teilt der Kantonale Führungsstab (Kafur) am Donnerstagmorgen mit. Es handelt sich um eine 75-jährige Frau, die im Kantonsspital Uri hospitalisiert war. Sie hatte keine relevanten Vorerkrankungen und verstarb am 1. April 2020. «Auf Wunsch der Patientin wurde auf lebenserhaltende Massnahmen verzichtet.»