Corona-Härtefälle Regierungsrat stellt 5,3 Millionen Franken für Urner Unternehmen in Aussicht Um das Härtefallprogramm des Bundes auszulösen, will die Regierung die vom Volk gutgeheissene Notrechtsklausel anwenden. Markus Zwyssig 17.12.2020, 15.13 Uhr

Uri will am Härtefallprogramm des Bundes zur Milderung der wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 teilnehmen. 5,3 Millionen Franken sollen dabei insgesamt ausgelöst werden. Das sagte Landammann und Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind am Mittwoch im Landrat auf eine Frage von Hansueli Gisler (SVP, Bürglen). 1,9 Millionen Franken steuert der Kanton bei.« Damit das Geld ausgelöst und ausgegeben werden kann, braucht es entsprechende Anpassungen im Wirtschaftsförderungsgesetz», so Camenzind. Damit verbunden soll die Notrechtsklausel in der Verfassung, die vom Urner Stimmvolk Ende November gutgeheissen wurde, erstmals angewendet werden. «Wir sind momentan dran, Möglichkeiten und rechtliche Grundlagen für die Häretefalle zu schaffen», so Camenzind. Über einen entsprechenden Beschluss berät der Regierungsrat an seiner Sitzung am kommenden Dienstag. Der Landrat wird anfangs Februar des kommenden Jahres über diesen Beschluss befinden können.