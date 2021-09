Landrätin fordert, dass Junge Coronatests nicht bezahlen müssen

Corona «Junge Menschen sollen Coronatests nicht selbst bezahlen» Landrätin Claudia Gisler (CVP/Mitte, Bürglen) empfiehlt dem Kanton Uri, dass er Personen bis zum 25. Lebensjahr die Coronatests bezahlt, sofern der Bund nicht mehr dafür aufkommt. Anian Heierli 22.09.2021, 17.02 Uhr

Antigen-Schnelltests sollen ab Oktober kostenpflichtig werden, auch für junge Menschen. Symbolbild: Sandra Ardizzone (Aargau, 25. November 2020)

Ab Oktober will der Bund die Kosten für Antigen-Schnelltests nicht mehr übernehmen. Gleichzeitig gilt aber in Restaurants, Sporteinrichtungen und an Anlässen eine Zertifikatspflicht. Und wer nicht geimpft ist, braucht für ein Zertifikat den Antigen-Test. Nun sorgt sich Claudia Gisler (CVP/Mitte, Bürglen) um Jugendliche und junge Erwachsene ohne Impfung. Sie hat eine parlamentarische Empfehlung eingereicht. Ihr Ziel: Der Kanton Uri soll die Testkosten für Personen bis zum vollendeten 25. Altersjahr übernehmen.