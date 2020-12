Kanton Uri gewährt Takeaways an Skipisten erste Erleichterungen

Im Kanton Uri dürfen Takeaway-Betriebe in Skigebieten ab Silvester in ihren Aussenbereichen wieder Sitzplätze anbieten. Von einer generellen Öffnung der Gastwirtschaftsbetriebe sieht der Urner Regierungsrat jedoch ab. Er will die Lage am 5. Januar erneut prüfen.

30.12.2020, 17.45 Uhr