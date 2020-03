«Helfen Sie mit, diese Massnahmen umzusetzen»: Wirtschaft Uri appelliert an seine Mitglieder Die Weisungen sollen strikt eingehalten werden, um massiv stärker belastende Auswirkungen auf die Wirtschaft zu vermeiden. 26.03.2020, 05.00 Uhr

René Röthlisberger, Präsident von Wirtschaft Uri, an der Erlebnismesse Uri 18. Archivbild: Urs Hanhart

(zf) Die Massnahmen des Bundes sowie des Kantons Uri haben die lokalen Gewerbler getroffen. «Für die Wirtschaft sind diese Massnahmen einschneidend, doch wir haben Verständnis für das aktuelle Vorgehen und tragen dieses mit», schreibt Wirtschaft Uri in einem Newsletter an die Mitglieder. Der Dachverband arbeite deshalb in engem Kontakt mit dem Urner Regierungsrat und den Verbänden daran, dass die gesprochenen Soforthilfen für die Wirtschaft rasch wirksam werden. «Entscheidend sind dabei unbürokratische, kulante und zielgerichtete Lösungen für Unternehmen, die akute Liquiditätsengpässe überbrücken müssen.»