Corona-Kundgebung Polizei räumt in Altdorf den Rathausplatz Offiziell ist die Kundgebung in Altdorf abgesagt. Um die Mittagszeit hielten sich viele Personen auf dem Altdorfer Rathausplatz auf. Jetzt macht die Polizei Personenkontrollen und weist die Demonstranten weg. Florian Arnold und Philipp Wolf Aktualisiert 10.04.2021, 12.55 Uhr

Die Menschenansammlung wurde um die Mittagszeit grösser. Bild: Florian Arnold

Um die Mittagszeit haben sich immer mehr Personen auf dem Altdorfer Rathausplatz versammelt. um 12.45 Uhr verkündete die Polizei per Megaphon, der Platz sei zu verlassen. Ab jetzt gebe es Personenkontrollen und möglicherweise Verzeigungen.

Die Polizei nimmt Personenkontrollen und auch Verzeigungen vor. Bild: Florian Arnold

Die Polizei fuhr mit schwerem Geschütz auf. Die Urner konnten auf Unterstützung anderer Kantone zählen. Bild: Florian Arnold

Offiziell ist die Kundgebung vom 10. April abgesagt. Das hält aber einige Corona-Skeptiker offenbar nicht davon ab, nach Altdorf zu kommen. Schon am Morgen hatten sich einige Personen beim Telldenkmal versammelt. Die Polizei markierte von Anfang an Präsenz. Sie führte Gespräche mit verschiedenen Personen.

Wer bleibt, droht verzeigt zu werden. Bild: Philipp Wolf

Trotz Demonstrationsverbot sind auch viele Pressevertreter nach Altdorf gekommen. Bild: Philipp Wolf

Derzeit befinden sich beim Telldenkmal etwa gleich viele Polizisten wie Demonstranten. Das Geschehen wird von einigen Schaulustigen und einem Dutzend Medienschaffenden beobachtet.

Die Polizei war schon am Morgen präsent. Bild: Florian Arnold

Die Polizei führt Gespräche. Bild: Florian Arnold

Wer in Flüelen aus dem Zug steigt, wird von zahlreichen Polizisten in Vollmontur in Empfang genommen. Alle Reisenden, egal ob jung oder alt, müssen sich ausweisen, bevor sie das Perron verlassen dürfen. Damit sich niemand der Kontrolle entziehen kann, blockieren mindestens acht Polizisten in Vollmontur den Zugang zur Unterführung.

Autos von Flüelen in Richtung Altdorf werden zudem teilweise kontrolliert, wie Radio Pilatus berichtet.

Trotz unbewilligter Demo kommen Personen von Ausserhalb in den Kanton. Bild: Philipp Wolf

Aktionsbündnis Urkantone hat die Kundgebung vorgängig abgesagt Bereits im März entschied die Urner Regierung, eine Kundgebung am heutigen Samstag nicht zu bewilligen. Das Aktionsbündnis Urkantone als Initiator der Demonstration legte Beschwerde ein, sagte die Kundgebung ab und gab schliesslich bekannt, dass man weder sonstige Aktivitäten organisieren noch daran teilnehmen werde. Gleichzeitig gab es auf dem Nachrichtendienst Telegram Bemühungen, Mitfahrgelegenheiten nach Altdorf zu koordinieren und Aufrufe, trotz Demonstrationsverbot nach Altdorf zu reisen. Die Urner Kantonspolizei rief in der Folge zu einem «Kundgebungsverzicht» auf und machte deutlich, dass sie unbewilligte Demonstrationen unterbinden werde. Und während all dem stiegen im Kanton Uri die Coronafallzahlen, was die Urner Regierung dazu veranlasste, über mögliche Verschärfungen der Massnahmen zu diskutieren. Über allfällige Entscheide wird die Regierung am Montag informieren. (pw)

