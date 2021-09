Zertifikatspflicht in Uri: Testkapazitäten werden knapp

Coronaregime Testpersonal am Anschlag – Sonderstab hofft auf Hilfe von Zivilschutz Durch die Zertifikatspflicht ist die Nachfrage nach Tests massiv gestiegen. Der Sonderstab ist bemüht, die Kapazitäten zu erhöhen. Zudem befasst er sich mit der Umsetzung der Zertifikatspflicht – und wird auch mit Schlupflöchern konfrontiert. Florian Arnold 14.09.2021, 17.34 Uhr

«Es gibt zurzeit einen Run auf Covid-19-Tests», sagt Emil Kälin, Chef des Covid-19-Sonderstabs des Kantons Uri. Dass das neue Regime mit der Zertifikatspflicht in Restaurants zu einer erhöhten Nachfrage führen könnte, war absehbar. Nun sind die Testmöglichkeiten in Uri grösstenteils ausgebucht, wie Kälin bestätigt. Er verspricht jedoch: «Wir sind daran, die Kapazitäten auszubauen.» Neben dem Kantonsspital Uri, das pro Tag zwischen 150 und 180 Tests bewerkstelligen kann, bieten auch die Apotheke Amavita in Altdorf oder vereinzelte Hausärzte Covid-19-Tests an.

«Die grösste Herausforderung beim Ausbau der Kapazitäten sind aber nicht die Testutensilien, sondern das Personal», sagt Kälin. «Hier haben wir – und auch die ganze Schweiz - einen Engpass.» Für gewisse Tätigkeiten wie etwa das Entnehmen der Abstriche brauche es eine medizinische Fachausbildung. Für die Logistik und die Administration könne aber auch nicht medizinisch ausgebildetes Personal eingesetzt werden. «Wir suchen deshalb momentan nach Lösungen mit dem Zivilschutz.» Daneben gebe es einen «Springerpool» mit Personal, das zwischenzeitlich während der Pandemie immer wieder eingesetzt worden sei. Auch geprüft werde, ob man in Andermatt eine Teststation einrichten könne.

Stab arbeitet mit Stichproben

Neben den Tests beschäftigt sich der Sonderstab zurzeit stark mit der Umsetzung der Zertifikatspflicht. Dazu gehören auch Kontrollen. «Wir haben ein Kontrollteam, das schon bisher zum Einsatz kam», erklärt Kälin. «Das Kontrollteam soll in erster Linie beratend wirken. Wir gehen nicht mit dem Bussenzettel voran.» Ganz besonders wichtig sei das Augenmass. «Wir können auch keine flächendeckenden Kontrollen durchführen, sondern werden mit Stichproben arbeiten.» Daneben wird aber auch die Polizei kontrollieren. «Zurzeit erarbeiten wir die Aufgabenteilung zwischen dem Sonderstab und der Polizei.»

Mutter kritisiert Impfzwängerei Eine Mutter beschreibt in einem Leserbrief an die «Urner Zeitung», dass ihre 12-jährige Tochter auf dem Flohmarkt in Altdorf von einer unbekannten Frau angesprochen worden sei, die sie zu einer Covid-Impfung drängen wollte. Dass es sich bei der unbekannten Frau um eine offizielle Mitarbeiterin gehandelt haben könnte, weist Emil Kälin, Chef des Covid-19-Sonderstabs des Kantons Uri, entschieden zurück. «Von uns ist niemand missionarisch unterwegs», sagt er. Ohnehin bräuchten Jugendliche bis 16 Jahre für eine Impfung die Einwilligung der Eltern. «Trotzdem macht eine Impfung auch für Jugendliche Sinn, damit diese Pandemie bewältigt werden kann. Bedrängt wird aber sicher niemand», stellt Kälin klar.

Konfrontiert ist der Sonderstab zurzeit auch mit sehr vielen Detail- und Umsetzungsfragen. Denn die Auslegung der neuen Verordnung ist noch nicht etabliert und auch nicht bis in alle Details ausformuliert. «Wir werden uns diese Woche mit allen Involvierten zusammensetzen, um ein gemeinsames Bild zu schaffen. So gewährleisten wir auch, dass wir alle gleichbehandeln können. Wir müssen eine konsistente Position einnehmen können.» Denn so schnell neue Reglemente bekannt sind, so schnell wird auch nach Schlupflöchern gesucht. So macht ein Urner Gastrobetrieb auf den sozialen Medien zurzeit darauf aufmerksam, dass religiöse Veranstaltungen, Anlässe zur politischen Meinungsbildung oder Selbsthilfegruppen bis maximal 50 Personen von der Zertifikatspflicht ausgenommen seien. Kann man sich nun einfach als solche Gruppe ausgeben?

Ausnahmen nur ohne Konsumation

«An sich behauptet der Gastrobetrieb nichts falsches», sagt Emil Kälin. «Allerdings wird verschwiegen, dass bei solchen Veranstaltungen eine Maskenpflicht herrscht, die Räume nur zu zwei Dritteln besetzt und weder Speisen noch Getränke ausgeschenkt werden dürfen», zitiert Kälin die neu geltende Covid-Verordnung. Dies dürfte wohl kaum im Interesse der Gastronomen sein. «Für mich zeigt das Beispiel aber auch, dass wir an einem Punkt angelangt sind, von dem wir möglichst schnell wieder wegkommen müssen», gibt er zu bedenken. «Aus unserer Sicht führt der Weg hinaus nur über eine hohe Impfquote.» Durch das neue Regime lässt sich denn auch ein Effekt auf diese Quote erahnen. «Es ist noch nicht genügend Zeit vergangen, aber nach jetzigen Erkenntnissen gibt es nun auch einen Schub bei den Erstimpfungen», so Kälin.

Das Team des Sonderstabs werde zwischendurch auch bestärkt, viele Anrufer würden aber auch ihren Frust abladen. «Dem kann man nur mit sehr viel Geduld begegnen», sagt Kälin. Hoffnung schöpfe das Team, indem man die aktuellen Massnahmen als «hoffentlich letzten Effort» ansehe, um aus der Pandemie herauszufinden.