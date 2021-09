Corona-Schutzmassnahmen Urner Regierungsrat führt in der kantonalen Verwaltung die Testpflicht ein Wer beim Kanton nicht zweimal geimpft oder genesen ist, muss sich künftig regelmässig testen lassen. Dabei handelt es sich um Spucktests. Weigert sich jemand, wird gemäss Finanzdirektor Urs Janett das Gespräch gesucht. Homeoffice, eine andere Arbeit oder Maskenpflicht sind die möglichen Alternativen. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 30.09.2021, 11.25 Uhr

An vielen Schulen und in zahlreichen Unternehmen werden Reihentests durchgeführt. Nun müssen sich auch in Uri ungeimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einmal pro Woche testen lassen. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen 25. Februar 2021)

Wer bei der kantonalen Verwaltung arbeitet, muss sich ab sofort einmal pro Woche testen lassen. Von diesen repetitiven Spuktests ausgenommen sind Personen, die mittels Zertifikat nachweisen können, dass sie geimpft oder genesen sind. «Die Tests sollen einen Schutz für die Mitarbeitenden bringen und ‹vermeidbare› Quarantänen verhindern», sagt Finanzdirektor Urs Janett. «Ein grosser Ausbruch soll frühzeitig entdeckt werden.» Er weiss aber auch, dass es sich bei der Pflicht zum Testen um ein «schwieriges Thema» handelt. Er betont jedoch:

«Zahlreiche Firmen, aber auch mehrere Verwaltungen in anderen Kantonen haben die Testpflicht ebenfalls eingeführt.»

Finanzdirektor Urs Janett. Bild: PD

Wenn sich jemand nicht testen lassen wolle, suche man zuallererst das Gespräch, versichert Janett. «Dabei geht es in erster Linie darum, bestehende Ängste und Widerstände abzubauen», so Janett. Könne man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht überzeugen, sich testen zu lassen, begegne man dem Problem mit dem gesunden Menschenverstand. Die möglichen notwendigen Massnahmen müssen im Einzelfall beurteilt werden und können durchaus anders aussehen, je nachdem, ob eine Person in einem Büro mit mehreren Personen oder mehrheitlich im Freien arbeite.

Je nach den Umständen des Einzelfalls hat der Regierungsrat im Sinne der Verhältnismässigkeit als Massnahmen eine Maskenpflicht, Homeoffice-Pflicht oder die Zuweisung einer anderen Arbeit festgelegt. Betroffen von den neuen Vorschriften sind rund 500 Mitarbeitende. Im Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri (BWZ Uri) und an der Mittelschule gelten für die Lehrpersonen andere Regeln und es besteht eine generelle Maskenpflicht für Erwachsene.

Betriebsinterne Kampagne soll Anteil der geimpften Mitarbeitenden erhöhen

Vor dem Inkrafttreten der neuen Vorschriften hat der Regierungsrat den Personalverband des Kantons Uri konsultiert. Nach wie vor gilt in öffentlich zugänglichen Innenräumen von Einrichtungen und Betrieben der Kantonalen Verwaltung Uri mit Publikumsverkehr grundsätzlich eine Maskenpflicht. In öffentlich nicht zugänglichen Innenräumen sowie bei Arbeiten in Aussenbereichen bleibt die generelle Maskenpflicht grundsätzlich aufgehoben.

Auch alle Mitarbeitenden im Kantonsspital Uri, aber auch in Alters- und Pflegeheimen sowie bei der Spitex Uri sind verpflichtet, an repetitiven Tests teilzunehmen. Davon ausgenommen sind Personen, die mittels Zertifikat nachweisen können, dass sie geimpft oder genesen sind. Das hält die Regierung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage von Ruedi Cathry (FDP, Schattdorf) fest.

Mit der Testpflicht für ungeimpfte Mitarbeitende bei der Kantonalen Verwaltung Uri «nimmt der Regierungsrat seine Fürsorgepflicht gegenüber den Arbeitnehmenden wahr und schützt darüber hinaus Dritte», heisst es in der Antwort weiter. Zudem will der Regierungsrat eine betriebsinterne Kampagne starten, um den Anteil der geimpften Mitarbeitenden zu erhöhen. Auch Ruedi Cathry befürwortet eine Testpflicht für ungeimpfte Mitarbeitende bei der kantonalen Verwaltung. Diese sieht er «als Motivation und Anreiz für die Industrie und das Gewerbe, dass Unternehmungen für nicht geimpfte Mitarbeiter ein gleiches Testregime aufziehen».