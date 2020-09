Corona-Skeptiker melden sich mit Guerilla-Aktion zurück Knapp 10 Personen wischten am Samstagnachmittag vor dem Urner Rathaus imaginäre Scherben der Coronakrise. Die Aktion fand an verschiedenen Orten der Schweiz statt. Florian Arnold 26.09.2020, 15.48 Uhr

Eine kleine Gruppe von knapp 10 Personen versammelte sich am Samstagnachmittag vor dem Rathaus in Altdorf, um «die Scherben der Coronamassanhmen zusammenzuwischen», wie auf den Schildern zu lesen war, die sie auf dem Rücken trugen. Sie seien aus Schwyz und Uri, erzählt ein Mann, der einen Besen in der Hand hält und in einem gelb leuchtenden Sicherheitsgillet steckt. «Wir finden die Massnahmen übertrieben, unverhältnismässig und ohne gesunden Menschenverstand.»