Corona trifft mehrere Urner Heime Im Alters- und Pflegeheim Rosenberg in Altdorf und in der Seerose in Flüelen wurden sehr viele Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet. Lucien Rahm und Markus Zwyssig 16.11.2020, 05.00 Uhr

Im «Rosenberg» müssen sich in den nächsten Tagen alle Bewohner und Mitarbeiter testen lassen. Symbolbild: Keystone

Im Alters- und Pflegeheim Rosenberg in Altdorf häufen sich die Coronafälle. In den vergangenen drei Tagen wurden rund 30 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Über das Wochenende erhielten auch mehrere Angestellte, die sich aufgrund von Krankheitssymptomen testen liessen, positive Befunde.

«Unter den positiv getesteten Bewohnerinnen und Bewohner haben einige mittelschwere Symptome», sagt Geschäftsleiterin Claudia Schilter auf Anfrage. Als Sofortmassnahme habe man Coronatests für Bewohner und Mitarbeitende organisiert. «Um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, haben wir in Absprache mit dem Kantonsarzt unverzüglich Massnahmen eingeleitet, die leider stark in den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner eingreifen.»

Beim Rosenberg gibt es strikte Eingangskontrollen. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 15. November 2020)

Besuche sind nur noch in Ausnahmefällen möglich

Durch den Kantonsarzt wurde angeordnet, dass sich in den nächsten Tagen alle Bewohner und Mitarbeiter des Alters- und Pflegeheims Rosenberg einem Coronatest unterziehen müssen. Die Heimleitung hat die Besuchs- und Ausgangsregelungen für das Alters- und Pflegeheim Rosenberg in Absprache mit dem Kantonsarzt stark eingeschränkt. So sind Besuche vorübergehend nur noch in eng definierten Ausnahmefällen möglich.

Der Sonderstab Covid-19 steht in engem Kontakt mit den Verantwortlichen des Alters- und Pflegeheims Rosenberg. «Wir arbeiten eng zusammen und können uns täglich überzeugen, dass die Verantwortlichen der Heime und Institutionen im Kanton Uri sowie des Kantonsspitals sehr professionell mit der anspruchsvollen Situation umgehen», sagt Christian Arnold, Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektor. Alle Institutionen seien stark gefordert, beispielsweise um die Ausfälle personalseitig zu überbrücken. «Das Beispiel des Alters- und Pflegeheims Rosenberg zeigt einmal mehr, dass die Angestellten im Urner Gesundheitswesen bereit sind, den erforderlichen Zusatzeffort zu leisten. Ihnen allen gebührt Dank und Anerkennung.»

Viele Ansteckungen gab es auch in der Seerose

Schwierig präsentierte sich die Situation in den vergangenen zwei Wochen auch im Altersheim Seerose in Flüelen. Hier kam es ebenfalls zu mehreren positiven Coronafällen: 25 Bewohner und 16 Mitarbeitende hatten sich angesteckt. «Mit vereinten Kräften und einem Team, das überdurchschnittliche Leistung erbracht hat, konnten wir die Anforderungen zum Wohl der Bewohnenden jedoch meistern», sagt Heimleiter Robert Walker. Die Quarantäne und Isolation hätten die Bewohnerinnen und Bewohner «gut mitgemacht».

«Nach sechs, sieben Tagen im Zimmer ist die Einsamkeit und der Drang nach sozialen Kontakten aber spürbar.»

Die Angehörigen seien daher aufgefordert worden, möglichst oft bei ihren Verwandten im Heim anzurufen.

Da sich auch ein Teil der Belegschaft in Quarantäne oder Isolation begeben musste, kam es in der Seerose zu Personalengpässen. «Die grösste Herausforderung war es, genügend Mitarbeitende aufbieten zu können, um die dringend erforderlichen Dienste abzudecken», so Walker. Hier griff man auf den Zivilschutz zurück. «Schnell und unbürokratisch wurden wir durch zwei Zivilschutzleistende unterstützt.»

Bei Personalmangel aus der Quarantäne Seit Ende Oktober ist es Gesundheitseinrichtungen und anderen systemrelevanten Betrieben möglich, bei Personalmangel eine Quarantäneerleichterung für dringend benötigte Mitarbeiter zu beantragen. Befinden sich Angestellte in der Quarantäne, weil sie Kontakt mit einer positiv auf Corona getesteten Person hatten, kann der Kantonsarzt ihnen somit erlauben, ihr Zuhause während der Arbeit zu verlassen. Ihre Freizeit müssen die Angestellten aber weiterhin in der Quarantäne verbringen. Einen Coronatest müssen solche Personen zwar nicht machen lassen. Für eine Ausnahme kann aber nur in Frage kommen, wer keine Krankheitssymptome verspürt. Ausserdem muss während der ganzen Zeit ausserhalb von zu Hause eine Maske getragen werden, ausser bei der Pausenverpflegung. Sollten während der Arbeitszeit Symptome auftreten, muss der Einsatz umgehend abgebrochen werden. Derartige Ausnahmen würden «sehr restriktiv» erteilt, sagt der Urner Kantonsarzt Jürg Bollhalder auf Anfrage unserer Zeitung. So sei die Regelung im Kanton Uri bislang auch nur wenige Male zur Anwendung gekommen. Nebst Gesundheitseinrichtungen sei auch im Zusammenhang mit einer Abwasseranlage eine solche erteilt worden, weil nur die Person in Quarantäne wusste, wie eine bestimmte Anlage zu bedienen sei. Inwiefern von solchen Personen allenfalls ein Restrisiko ausgehen könnte, lasse sich nicht beziffern. Aufgrund der Schutzmassnahmen sei aber für Sicherheit gesorgt, so Bollhalder. «Leute, die in Pflegeheimen arbeiten, haben ausserdem einen hohen Anspruch an sich selber, was die Einhaltung der Hygienemassnahmen betrifft.» Eine solche Regelung gäbe es mittlerweile in allen anderen Kantonen auch. (lur)

Auch aus Bekanntenkreisen hätten sich spontan Leute gemeldet, die ihre Hilfe anboten. Sie konnten unter anderem in der Wäscherei oder der Hotellerie eingesetzt werden. Gesundheitspersonal habe die Heimleitung selber aktiv im Bekanntenkreis finden können. Ihre Unterstützung habe inzwischen zurückgefahren werden können, sagt Walker. «Inzwischen seien fast alle Mitarbeitenden wieder am Arbeitsplatz einsetzbar.» Zwei Bewohner waren am Freitag noch in Isolation. Wenn alles wunschgemäss läuft, könnten die Bewohner in einigen Tagen wieder gemeinsam essen.

Auch bei der Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU) in Schattdorf kam es zu Ansteckungen mit dem Coronavirus. «Wir hatten aber Glück, dass wir nur einzelne Fälle in Kleingruppen hatten, die wir gut isolieren konnten», sagt Thomas Kenel, Geschäftsführer der SBU. Erwischt habe es seit dem Frühling einen Bewohner einer Wohngruppe sowie einen Gruppenleiter und dessen Mitarbeiter. Diese sind mittlerweile wieder alle genesen.

Dennoch sei die Angst weiterhin vorhanden, insbesondere bei den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie bei den Mitarbeitern mit einer Beeinträchtigung. Die SBU bietet für sie auch Tages- und Arbeitsstätten. «Sie können das Ganze zum Teil nicht richtig verstehen und reagieren sehr sensibel auf die Massnahmen. Das bringt uns manchmal etwas in eine Zwickmühle.» Manche Mitarbeiter würden sich daher nicht mehr trauen, zur Arbeit zu kommen.

«Sie haben noch grösseren Respekt vor dem Virus als Menschen ohne Beeinträchtigung.»

Eine andere Problematik zeigt sich auf Seite des Personals. Nicht nur, wenn sie sich selber anstecken, fallen sie aus. Auch der mögliche Kontakt mit Virusträgern im Privatbereich kann bekanntlich dazu führen, dass sie sich tagelang in Quarantäne begeben müssen und somit ausfallen. Für solche Fälle hat der Kantonsarzt Ende Oktober allerdings eine Ausnahmeregelung erlassen. Sollte es bei medizinischen oder anderen systemrelevanten Einrichtungen aufgrund einer verordneten Quarantäne zu Personalnot kommen, kann für einen Mitarbeiter eine erleichterte Quarantäne beantragt werden, sofern die Person symptomfrei ist (siehe Box).

Bei der SBU konnte man dank dieser Regelung bereits einen Engpass überwinden. «Die aktuelle Situation bedeutet einen Mehraufwand für alle bei uns. Fällt jemand aus, müssen die anderen Teammitglieder dessen Einsätze abdecken», sagt Kenel. Im Fall einer Angestellten im Bereich Betreuung und Begleitung auf einer Wohnabteilung habe man daher schon Gebrauch gemacht von der Ausnahmeregelung. «Für eine solche Person gilt dann eine 100-prozentige Maskenpflicht und auch Plastikhandschuhe müssen die ganze Zeit über getragen werden.»

SBU-Geschäftsführer bleibt trotz allem zuversichtlich

Als weitere Notfallmassnahme könnte man Zivilschützer beiziehen. «Das ist in unserem Fall aber eher schwierig, weil die Arbeit mit beeinträchtigten Menschen anspruchsvoll ist.» Grundsätzlich sei man derzeit zufrieden mit den getroffenen Vorkehrungen, so Kenel weiter. «Wir sind alle sehr achtsam.» In allen Lebensbereichen hielten sich die Leute an die Schutzvorgaben. Er sein nun gespannt, wie sich die Situation über Weihnachten und Neujahr entwickeln wird.

«Ich bin aber zuversichtlich, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen.»