Corona Uri ist auf Massentests für Schüler vorbereitet Im Moment wird ein Konzept für Massentests erarbeitet. Zum Zuge kommen wird dieses vorerst aber höchstens in den oberen Klassen des Gymnasiums. Das Konzept basiert auf Freiwilligkeit. Florian Arnold 09.02.2021, 05.00 Uhr

Der Schweizer Lehrerverband LCH fordert, dass landesweit an Schulen Corona-Massentests durchgeführt werden. Damit sollen kompletten Schulschliessungen entgegengewirkt werden. Auch der Sonderstab Covid-19 des Kantons Uri hat sich mit diesen Massentests auseinandergesetzt, wie auf Anfrage der «Urner Zeitung» bestätigt wurde. «Im Moment sind wir daran, ein Testkonzept auszuarbeiten», sagt Christian Mattli, Generalsekretär der Bildungs- und Kulturdirektion Uri (BKD). Es liege aber nicht in der Kompetenz der BKD, zu entscheiden, ob solche Tests sinnvoll seien ‒ wenn es angezeigt sei, werde man Hand bieten, die Organisation sicherzustellen.

Werden Urner Schüler bald auch massenweise auf Corona getestet? Bild: Urs Hanhart (Altdorf)

Massentest könnte repräsentative Rückschlüsse zulassen

Christian Mattli betont: «Niemand plant Zwangstests.» Das Konzept basiere auf einer «doppelten Freiwilligkeit». Zum einen wird es den Schulen freigestellt sein, ob sie vom Angebot solcher «Flächentests», wie Mattli sagt, Gebrauch machen wollen. Andererseits werden auch die Schüler (respektive deren Eltern) entscheiden können, ob sie sich den Tests unterziehen werden. Für den Sonderstab ist in der aktuellen Situation klar, dass höchstens die Schülerinnen und Schüler des Obergymnasiums am Kollegi in Altdorf für einen solchen Massentest in Frage kommen. «Am Kollegi kommen Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Kanton zusammen. Die ‹Flächentests› könnten so möglicherweise repräsentative Rückschlüsse zulassen.»

Erst vergangene Woche wurden dem Kanton 650 Unterschriften gegen die Maskenpflicht in der Schule eingereicht. Wäre bei der Einführung von Massentests nicht mit grossem Widerstand zu rechnen? «Allerdings», sagt Christian Mattli. «Aber durch die doppelte Freiwilligkeit dürfte dieses Problem abgefedert werden.» Allerdings stellt sich dann die Frage der Wirksamkeit eines solchen Massentests. «Sollte sich zeigen, dass die Massentests aus epidemiologischer Sicht sehr wichtig sind, müsste man dann das Prinzip der Freiwilligkeit überdenken. Aber davon sind wir weit weg», so der BKD-Generalsekretär.

Kosten würden vom Bund übernommen

Nach Einschätzung von Christian Mattli müssten die Tests von medizinischem Fachpersonal an den Schulen selber durchgeführt werden. Die Schule selber müsste sich dann um das Organisatorische kümmern - ähnlich wie dies etwa bei Schularzt-Besuchen üblich ist. Die Kantone Zug und Baselland hatten sich für die Massentests entschieden, da die Kosten vom Bund übernommen wurden. Dies würde auch in Uri zur Voraussetzung gemacht.

Ob das Massentest-Konzept überhaupt in Uri zur Anwendung kommt, sei noch nicht klar. Denn der Sonderstab beurteilt die aktuelle Situation als stabil und ruhig. Die Gesamtsituation widerspiegle sich auch an den Urner Schulen, an denen momentan nur einzelne Schüler aufgrund von Corona- oder der Quarantäne-Regeln fehlen würden. Zudem stellt sich der Sonderstab auf den Standpunkt, dass Schulen keine Treiber der Pandemie im Kanton Uri sind. «Der Sonderstab ist der Meinung, dass die aktuellen Massnahmen genügen und keine Verschärfung angezeigt ist.» So sei die Ausdehnung der Maskenpflicht auf die Primarschule ebenfalls kein Thema. Auf der Oberstufe ist diese vorerst befristet bis Ende Februar. Dort wird es zu einer neuen Lagebeurteilung kommen.