Corona «Personal-Reserven für den Herbst aufzubauen, ist nicht möglich»: Urner Regierung bleibt trotzdem auf Achtungstellung Mögliche Massnahmen sollen im Herbst rasch hochgefahren werden können. Die Regierung ist mit der Bewältigung der Pandemie zufrieden. Florian Arnold Jetzt kommentieren 06.04.2022, 17.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Offiziell ist die Coronapandemie vorbei – zumindest für den Bund. Dieser hat nun die Verantwortung an die Kantone übertragen. «Die Regierung hat sich entschlossen, keine Einschränkungen aufrechtzuerhalten und auch keine Empfehlungen herauszugeben», sagt Gesundheitsdirektor Christian Arnold. Für die Regelungen im Spital und in den Alters- und Pflegeheimen sind die Organisationen selber zuständig. Für die Regierung ist die Pandemie trotzdem nicht zu Ende. «Nach wie vor müssen wir die Logistik fürs Impfen und Testen aufrechterhalten. Die Nachfrage für Zertifikate bleibt gerade im Hinblick auf mögliche Reisen in den Ferien gross.»

Für den Herbst gewappnet

Man bleibt in einer gewissen Achtungstellung. «Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschliessen, dass wir im Herbst wieder mit einer Coronawelle zu kämpfen haben», so Arnold. Deshalb will man gewappnet sein, um dann die benötigten Testkapazitäten sofort wieder hochfahren zu können. «Dazu laufen die Gespräche mit dem Kantonsspital Uri.»

Allerdings wurde dem Grossteil des eingesetzten Personals auf Ende März gekündigt. «Personal-Reserven für den Herbst aufzubauen, ist nicht möglich», sagt Arnold. Hingegen die Räumlichkeiten im Haus A des Kantonsspitals sind Eigentum des Kantons und stehen somit sofort zur Verfügung. Dasselbe gilt für das Zeughaus in Altdorf und in Andermatt könnten Gebäude der Gemeinde benutzt werden. «Gegenüber anderen Kantonen, die extra Testcenter aufbauen mussten, sind wir in einer komfortableren Lage», gibt Arnold zu bedenken. Auch mit der Firma Synlab, welche sich um die Tests kümmerte, habe man sich abgesprochen – Verträge existierten jedoch nicht.

Christian Arnold Bild: zf

Der Regierungsrat hat in seiner Sitzung diese Woche Rückschau gehalten und den Schlussbericht des Covid-19-Sonderstabs zur Kenntnis genommen. Dieser ist nun auch im Internet abrufbar. In einer Startphase hatte der Kantonale Führungsstab (Kafur) das Kommando übernommen.

Anschliessend wurde der Sonderstab eingesetzt. «Das war sehr ein wichtiger Schritt. Die Konstellation des Sonderstabs war richtig gewählt. Alle involvierten Gremien konnten sich so regelmässig austauschen», kommentiert der Gesundheitsdirektor. Gute Noten gibt es auch für die Kommunikation. «Es war sinnvoll, jede Woche die breite Öffentlichkeit mit einem Bulletin zu informieren.» Eine wichtige Rolle habe auch die Infoline gespielt. Diese hat rund 10'000 Auskunftsgespräche abgewickelt, also rund 500 pro Monat.

Differenzen zwischen Land und Stadt

Gut funktioniert habe die Zusammenarbeit zwischen den Zentralschweizer Kantonen über die Konferenz der Gesundheitsdirektoren. Auch zum Bund habe die Verbindung gestimmt – «auch wenn wir uns nicht immer einig waren», so Arnold. Er erinnert etwa an die Schliessung der Terrassen in den Skigebieten. «Manchmal hat ein wenig das Verständnis für die kleineren Kantone gefehlt», was zuweilen zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Stadt- und Landkantonen führte.

«Wenn man etwa an die Restaurants denkt, muss man hier von anderen Frequenzen ausgehen als in einer Stadt. Da hätten wir erwartet, dass man auf die speziellen Verhältnisse mehr eingeht.» Bei kurzfristigen Entscheiden habe man als kleiner Kanton aber einfacher reagieren können.

Allein die Bewältigung der Coronakrise hat den Kanton Uri rund 4 Millionen Franken gekostet, wie aus dem Bericht hervorgeht. Nicht eingerechnet sind dabei die Hilfsgelder wie etwas für die Kurzarbeit, die etwa 36 Millionen ausmachten. «Das sind sehr grosse Zahlen für einen kleinen Kanton», kommentiert Arnold.

«Rückblickend haben wir die Situation nicht schlecht gemeistert», sagt der Gesundheitsdirektor. Die Fachkräfte hätten gute Arbeit geleistet und innerhalb der Regierung habe man als Gremium die Entscheide gemeinsam getragen. «Ich habe während der Pandemie persönlich sehr viel gelernt.» Dass man es in der Politik nie allen recht machen könne, habe sich auch hier gezeigt. «Mir war aber wichtig, auch ein offenes Ohr für Andersdenkende zu haben – einfach so lange, wie man oberhalb der Gürtellinie blieb.» Corona habe dazu geführt, dass viele politische Themen herausgeschoben wurden. Er nennt als Beispiel etwa die Langzeitpflege oder das Sozialhilfegesetz. «Wir hoffen, dass wir die Ressourcen nun wieder für ihre ordentliche Aufgabe einsetzen können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen