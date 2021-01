Corona Urner Regierungsrat fordert sofortige Unterstützung des Bundes für geschlossene Betriebe Mit weiteren Schutzmassnahmen will der Bundesrat auf den befürchteten Anstieg der Fallzahlen vorbereitet sein. In einer Stellungnahme kann der Urner Regierungsrat das Vorgehen des Bundesrates verstehen, weisst aber darauf hin, dass allfällige Massnahmen zwingend sozialverträglich müssen. 12.01.2021, 10.13 Uhr

(zim) Am Mittwoch, 13. Januar, wird der Bundesrat nächste Entscheidungen über Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie treffen. Im Vorfeld sind die Kantone eingeladen worden, zu den vorgeschlagenen Massnahmen eine Stellungnahme abzugeben. In seiner am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme weist der Urner Regierungsrat darauf hin, dass die Massnahmen für die Menschen in unserem Land, für die Gesellschaft als Ganzes und für die Wirtschaft nachvollziehbar und verkraftbar sein müssen. Nur so würden sie mitgetragen und umgesetzt.