Corona Urner Sonderstab nimmt Skigebiete genau unter die Lupe Die Coronalage in Uri wird als stabil bezeichnet. Skigebietsbetreiber werden dazu angehalten, dem Kanton ein Schutzkonzept vorzulegen. Florian Arnold 10.12.2020, 15.15 Uhr

In Uri gibt es aktuell 123 aktive Fälle von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen. Dies meldet der Urner Sonderstab Covid-19 in einer Mitteilung. 270 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Sechs mit dem Virus infizierte Personen sind derzeit hospitalisiert. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich in den letzten Tagen auf 30 Verstorbene seit Beginn der Pandemie. «Bezüglich der neuen Fälle und der Hospitalisationen ist die Lage in den vergangenen Tagen im Kanton Uri somit stabil geblieben», bilanziert der Sonderstab.