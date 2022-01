Corona Omikron: Wie steht es um die Versorgung in Uri? Das Urner Kantonsspital ist noch weit von einer ausserordentlichen Lage entfernt. Schlägt die Omikron-Variante richtig ein, könnte es in Uri aber zu Einschränkungen im ÖV kommen. Florian Arnold Jetzt kommentieren 07.01.2022, 05.00 Uhr

Die Omikron-Ausprägung von Covid-19 ist im Anmarsch. Aus Dänemark ist aufgrund von Personalmangel von gestrichenen ÖV-Verbindungen zu hören sowie von infiziertem Gesundheitspersonal, das infizierte Patientinnen und Patienten behandelt. Die SBB schliessen Einschränkungen im Zugverkehr nicht mehr aus. Muss sich auch Uri mit akutem Personalmangel auseinandersetzen?

Im Kantonsspital Uri befasse man sich jeden Tag mit den jüngsten Entwicklungen, sagt Georg Mang, Chefarzt Innere Medizin: «Die Lage wird durch die Pflegedienstleitung und Ärzteschaft täglich überprüft, sodass zeit- und bedarfsgerecht Massnahmen ergriffen werden können.» Zudem tagt mindestens einmal pro Woche die spitalinterne Covid-19-Taskforce unter der Leitung des Spitaldirektors. Gearbeitet wird mit einem Stufenplan. Stufe 1 entspricht dem ordentlichen Tagesgeschäft, Stufe 2 benötigt verschiedene organisatorische Massnahmen, unter anderem ist eine Anpassung des OP-Programms regelmässig zu prüfen. «Stufe 3 bedeutet, dass wir weitgehende Personalrochaden vornehmen und das OP-Programm deutlich reduzieren müssten», erklärt der Chefarzt. «Stufe 4 wäre eine ausserordentliche Lage, welche weitgehende Massnahmen notwendig macht.»

Einzelne Eingriffe könnten verschoben werden

Von Stufe 4 scheint man noch weit entfernt zu sein. Wie Mang sagt, ist die Personallage aktuell stabil, man verzeichne nur vereinzelte Ausfälle. Auch in Vergangenheit hätten sich die Ausfälle nicht gehäuft. Allerdings bleibt man in Achtungstellung: «Wir prüfen täglich, ob das OP-Programm in den nächsten Tagen angepasst werden muss.» Beispielsweise wird überlegt, ob es notwendig ist, elektive operative Eingriffe zu verschieben, bei denen gerechnet wird, dass die Patientinnen und Patienten nach der Operation auf der Intensivpflegestation betreut werden müssen.

Könnte es auch sein, dass – wie in Dänemark – plötzlich kranke Mitarbeitende eingesetzt werden müssen? Mang verneint ganz klar:

«Mitarbeitende mit Covid-19-Symptomen machen einen Covid-19-Test. Jene Mitarbeitenden mit einem positiven Testresultat begeben sich sofort für zehn Tage in Isolation und kommen nicht zur Arbeit.»

Generell halte man sich an die Empfehlungen der Behörden und des Bundesamts für Gesundheit. Im äussersten Notfall würde das Kantonsspital militärische Unterstützung anfordern.

Polizei spricht von drei Herausforderungen

Die Kantonspolizei Uri sieht sich während der Pandemie mit drei Herausforderungen konfrontiert, wie Mediensprecher Gusti Planzer sagt: die Einsatzfähigkeit der Kantonspolizei jederzeit aufrechtzuerhalten, die Durchhaltefähigkeit sicherzustellen sowie die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit möglichst wenige Mitarbeitende erkranken. «Bis anhin gelang uns der Umgang mit diesen drei Herausforderungen sehr gut. Sämtliche Dienste waren und sind jederzeit einsatzfähig», sagt Planzer. Die Polizeiangehörigen seien zur Eigenverantwortung angehalten, auch im Privaten. Und die Dienste seien so eingeteilt, dass jeweils die gleichen Personen miteinander in Kontakt sind.

Die Kantonspolizei Uri im Einsatz. Bild: Florian Arnold

Bisher kam es bei der Kantonspolizei Uri nie zu einem grösseren Ausfall von Mitarbeitenden wegen Corona. Das soll so bleiben. «Wir sind bestrebt, sämtliche Dienste so lange wie möglich ‹normal› aufrechtzuerhalten. Sollte das nicht mehr möglich sein, so käme eine Reduktion bei den Diensten zum Tragen», sagt der Polizeisprecher. Beispielsweise könne die Anzahl der Polizeipatrouillen reduziert oder im SVZ nur noch eine Kontrollbahn betrieben werden. Im äussersten Notfall könnte die Polizei zudem auf kantonsinterne oder kantonsexterne Unterstützung zurückgreifen.

Feuerwehr hofft auf Hilfe anderer

Bei der Feuerwehr setzt man auf das Prinzip der Nachbarhilfe, wie der kantonale Feuerwehrinspektor Stefan Dahinden auf Anfrage sagt. «Die einzelnen Feuerwehren kennen sich untereinander gut und stehen auch in Kontakt.» Wenn der verfügbare Bestand auf ein kritisches Mass sinkt, kann also bei den Nachbargemeinden um Hilfe gebeten werden. So geschieht dies auch bei grösseren Einsätzen. Bei Ereignissen sollte rund ein Drittel des Bestandes im ersten Moment einsatzfähig sein. «Danach muss man sich allenfalls übergemeindlich organisieren», so Dahinden. Für die Proben und Einsätze wurde im Januar 2021 ein geltendes Schutzkonzept erstellt. Nach Einsätzen wird etwa unter Einhaltung der Maskenpflicht das Material retabliert – und auf das «Bier danach» verzichte man zum Schutz aller aktuell.

Die Feuerwehr bei einem grossen Einsatz auf der A2. Florian Arnold / Urner Zeitung

Auch bei der SBB-Betriebswehr in Erstfeld muss man sich auf die umliegenden Standorte verlassen. Im Konkreten auf jene aus Biasca im Süden und Rotkreuz im Norden. «Einzelne Ausfälle können wir natürlich überbrücken, aber wenn wir mehrere hätten, müssten wir reduzierte Einsatzbereitschaft einführen», sagt Kommandant Alois Zurfluh. Das sei aber kein spezifisches Coronaszenario, sondern damit müsse man immer rechnen. «Klar ist aber, dass wir besonders Acht geben auf die Einhaltung der Schutzmassnahmen. Unsere Mitarbeitenden sind dazu angehalten, auch im Privaten vorsichtig zu sein. Bei den Notfallorganisationen ist das Bewusstsein dafür sehr gross», so Zurfluh. Bei den 25 Mitarbeitenden habe es bisher es nur wenige Ausfälle aufgrund von Corona gegeben.

Auto AG könnte Angebot zurückfahren

Etwas weniger optimistisch ist man bei der Auto AG Uri. «Auf einen akuten Personalmangel infolge Omikron können wir uns kaum einstellen, da wir nicht eigenes Personal in Reserve haben», sagt CEO Reto Marzer.

«Im Falle eines akuten Personalmangels ist es denkbar, dass der Fahrplan zeitlich definiert ausgedünnt wird oder gar Linien vorübergehend eingestellt werden.»

Er präzisiert: «Bei einem gleichzeitigen Ausfall von mehr als zehn Prozent der Fahrdienstmitarbeitenden über mehrere Tage müssten wir unser Dienstleistungsangebot anpassen.» Die Prioritäten der Einschränkungen seinen innerbetrieblich definiert.

Im Notfall würde man versuchen, Fahrdienstmitarbeitende von anderen Transportunternehmen wie Postauto Zentralschweiz, Auto AG Schwyz, Verkehrsbetriebe Luzern oder der Mattli AG temporär zu beschäftigen. Marzer glaubt aber nicht, dass es zu einem solchen Szenario kommt. «Bis jetzt haben wir glücklicherweise sehr wenige positive Fälle oder Mitarbeitende in Quarantäne zu verzeichnen.» Man setze weiterhin auf den Schutz der Mitarbeitenden und Fahrgäste.

Stromversorgung ist stabil

Bei EWA – Energie Uri ist man sehr zuversichtlich. «Wir haben die Situation gut im Griff und die Lage ist so weit stabil», sagt Werner Jauch, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Der Urner Stromversorger beobachtet die Lage kontinuierlich und hat bereits im Herbst weitere Massnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden und der Versorgungssicherheit eingeführt. «Die Versorgungssicherheit konnte mit Hilfe dieser präventiv umgesetzten Massnahmen sichergestellt werden und war zu keinem Zeitpunkt gefährdet», betont Jauch.

