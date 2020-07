Coronafälle in Uri haben weiter abgenommen Vier Urner, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, befinden sich zur Zeit noch in Behandlung. Einreisende aus einem Staat mit erhöhtem Ansteckungsrisiko müssen in Quarantäne. 17.07.2020, 19.52 Uhr

(RIN) Zur Zeit liegen im Kanton Uri noch vier Fälle von positiv auf den Coronavirus getesteten Personen vor. Dies gibt der Urner Corona-Sonderstab Covid-19-Exit in seiner neusten Mitteilung vom Freitag bekannt. Seit der letzten Meldung vom 9. Juli sind acht positiv getestete Personen wieder genesen. Rund 20 Personen, die in engem Kontakt zu positiv getesteten Personen standen, befinden sich in Quarantäne. In allen Fällen verlief respektive verläuft das Contact Tracing wirksam und effektiv, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Ansteckungsherde habe eruiert und die Übertragungskette unterbrochen werden können.